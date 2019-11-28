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理財周刊／市場聚焦穩健成長內需股

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

美中貿易戰空窗期，市場警覺性高，12/15日要不要加稅如鯁在喉，操作上宜避開進入淡季的外銷股，重新布局訂單能見度高、未來穩定成長的個股。

文／馮泉富

近期台股走勢如上周所言，只要外資持續買超，台股仍可維持多方慣性，雖然台灣加權指數並未隨著美股創歷史新高而大幅上揚，至少也激勵了櫃買市場的人氣，讓次族群也出現輪漲、補漲之走勢。

加徵關稅時間逼近　指數空間倍受壓抑

請繼續往下閱讀...

由於目前仍處於中、美磋商的空窗期，股市暫時無風無雨，不過，隨著十二月十五日逐漸逼近，風雨前的寧靜似乎沒讓市場卸下保守謹慎的心防，這是好事一樁，市場越理性，籌碼的穩定度就越高。

為什麼提十二月十五日，主要是美方先前設定的新一輪加徵關稅措施，到底是取消、延後、如期實施？都還是個未定數，有時間上的壓力，且這一輪的項目大部分涉及台商的出口主要產品。

日前美國川普總統參觀蘋果Mac Pro德州工廠後表示，若蘋果產品在美國生產，就不必擔心關稅問題。當然，川普也同時表示正考慮給予蘋果其他在中國的產品關稅豁免。

如果十二月十五日加徵關稅如期實施，而蘋果的豁免申請未獲批准，則iPhone等諸多品項將被列入徵稅清單，影響的台商就十分廣泛。就中方的立場而言，希望在互相尊重及平等的基礎上，與美國達成首階段貿易協議。但是，川普一直強調美國只需要一個對美方有利的貿易協議，這在基礎上就有很大的鴻溝，這可能是雙方遲遲未能敲定協議時間、地點的主要因素。

加上日前美國國會通過「香港人權與民主法案」，中、美雙方氣氛僵持，又讓協議變數再增一樁。這也可以解釋為何在美股創高之際，大陸A股與台股走勢仍然倍受壓抑。

反映在台股交易結構上，加權指數的波動陷入膠著，限縮了大波段的空間，次族群則呈現輪漲、輪休的個股表現，這樣的慣性在外資未連續性賣超以前，不易被打破，應對的方式則是選股不選市。

台股短線確實仍受中、美磋商進度干擾。不過，就趨勢而言，國際景氣之變化仍是主要影響因素。近期的好消息是，當了一段時間全球主要拖油瓶之一的歐元區，經季觸底反彈的跡象出現了。

歐元區製造業PMI觸底反彈　不再當全球經濟拖油瓶

根據IHS Markit 公布的歐元區十一月製造業、服務業與綜合PMI之初值數據，其中製造業PMI雖為第十個月落入衰退，但已由四五．九升高到四六．六，已連續第二個月反彈。

個別國家方面，德國製造業PMI初值由十月的四二．一升至四三．八，亦為連續第二個月反彈，而法國製造業PMI在生產指數分項由五○．七升至五一．六的推動下，由五○．七增至五一．六，創下五個月新高。

整體而言，德、法兩國的綜合PMI皆較前月回升，分別來到四九．二與五二．七，至少代表最壞的狀況是撐過去了，有助於國際市場恢復信心，也對台灣出口接單有所幫助，例如台灣十月外銷訂單，來自歐洲地區的訂單創歷年同月新高，金額來到一一四．六億美元，年增率五．一％，是年增率唯一正成長的地區。若觀察經濟合作暨發展組織(OECD)的最新預測，歐元區明(二○二○)年的經濟再壞也不過如此，變動不大。反而是前兩大經濟體，美、中經濟趨緩相對明顯。

美股明年表現恐不如今年

OECD預期今、明兩年全球經濟增長較九月份的預測下修○．一，皆為二．九％。由(見表)看出美國明年的經濟成長率將由今年的二．三％降為二．○％；中國的經濟成長將由今年的六．二％降為明年的五．七％。

相對明顯的經濟成長率落差，也將影響明年股市的估值。根據CNBC彙整華爾街投行對美股明年封關位置的數據顯示，分析師對明年底標普五百指數封關預測的平均水位為三二七二點，距離二五日收盤的三一三三點僅有四．四％的空間，儘管美股多頭行情明年可望延續，但火力將遠不如今年。

最樂觀的是瑞士信貸，預測明年標指封關位置為三四二五點，較目前水位高出九．三％，看好的理由是企業購買庫藏股動能仍然充沛，摩根士丹利與瑞銀最為悲觀，預估明年標指封關水位將落在三千點，較目前水位下跌逾四．二％。

瑞銀策略師特拉漢(Francois Trahan)日前發布研究報告指出，美股明年上半年將反映經濟成長走疲而拉回，摩根士丹利的策略師威爾森(Mike Wilson)也持相同論點，指明年企業獲利表現將「令人失望」，建議投資人策略改採守勢，買進標的以價值股為首選。

顯然，明年美股呈現大箱型來回波動的機率大。因此，近期美股持續創歷史新高也不必過度樂觀，因為基本面可能會跟不上。

台灣外銷接單出現亮點　指數維持高檔時間拉長

台股走勢除了外資買盤的持續加持以外，未來能否挑戰歷史高點一二六八二的點位，仍得回歸基本面，畢竟中長期的發展是要靠企業獲利的增長動能支持。

根據經濟部統計處的資料顯示，台灣十月外銷訂單為四七二．八億美元，整體接單額較九月增加三．九％，與去年同期比較年減三．五％，年增率雖是連續十二個月負成長，但是衰退幅度已縮小。

累計一～十月外銷訂單為三九六二．四億美元，年減五．八％。以接單地區別而言，亮點在來自歐洲的訂單大幅成長，金額來到一一四．六億美元，創下歷年同月新高，年增五．一％。

以產品類別而言，電子零組件產品年成長一．七％，結束連續十一個月年增率皆為負的狀態，主要受惠手機、穿戴裝置新品上市及5G應用擴增等有利因素，帶動晶圓代工、IC設計及印刷電路板等訂單成長。

在中、美貿易爭端未落幕之際，台灣呈現出接單的韌性，反映在台股上，指數維持在高檔的時間可望拉長。

由於台灣電子業的傳統出口旺季將逐步進入尾聲，因此，期待十一～十二月電子業的營收能再衝高容易失望。接下來的選股策略就必須朝向淡旺季相對不明顯，或未來訂單能見度相對明朗的個股。

例如金可-KY(8406)，為中國最大隱形眼鏡品牌廠商。今年前三季產品營收比重為，短拋占五七％，長拋占二七％，護理液占一六％。銷售區域別為，中國占六九％，台灣占二○％，日本占九％，歐洲占二％。

金可明年可穩定成長　本益比仍有調升空間

中國市場明年可望維持年成長約一○％。公司近年積極經營線上通路，銷售成績佳。台灣市場除了彩片持續推陳出新之外，公司提早佈局藥妝、零售通路，年底前將有產品在7-11上架，可望維持成長態勢。

日本營收佔雖比較小，但呈現跳躍式成長，今年前三季成長約八五％。日本代工部分有新客戶加入，舊客戶合作品項亦持續增加，預期未來仍將大幅成長。金可持續擴張產能，今年台灣增加兩條新高速產線，中國設置十條小型產線(月產能共一百萬片)，以應付彩片小量多樣化需求。

目前台灣共十二條一般生產線，六條雙倍高速線，中國有十五條一般產線加十條小型線，總產能五．四億片，預期明年仍將持續擴產，將保留高階製程在台灣產線。

法人預估今年全年營收約八一．四四億元，年增一○％，毛利率可望提升為五六％，預估稅後淨利十一．四七億元，EPS約十二．四 元，明年成長趨勢可望維持，法人預估EPS約為十三．八七元，相對其他內需企業，本益比仍有調升空間。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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