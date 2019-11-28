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理財周刊／殺殭屍　砍股民

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

上市櫃公司股價低該不該被下市？如果公司營運正常，但股票乏人問津、成交量低，股價低於十元，是否該有機制讓他退場？在國外有股價低於多少錢就下市的機制，台灣是否也需要？

對此，立委余宛如曾表示，台股老化問題嚴重，有三百家企業成交量不到十張，股價不到十元，多是小型科技股和傳產，拉低大盤也變成有心人借殼炒作的標的，這些水餃股在國外會下市退場，台灣卻沒有類似機制。

現在金管會推出新的政策，對於殭屍股，將開始有機制可以處理。強制下市機制將在二○二○年四月一日正式上路，根據統計，上市櫃公司中，目前共有二十四家符合退場機制，但條件不是只看股價，而是要連續十二季財報達到淨值低於三元，且會計師出具繼續經營有疑慮的建議書，才會下市櫃。此舉最重要目的也是希望提升上市櫃公司品質，避免投資人踩到「地雷股」，立意可謂良善。

請繼續往下閱讀...

只是有些股票儘管進出少、交易量不足，但每年有固定股息、股利，投資人長期持有，只要公司獲利表現穩定，基本面不錯，要強迫股東交易或做其他處置，也不見得合理。需要下市的，就金管會端出的辦法看來，是指經營出現問題的公司。經營出問題，股民受傷，這樣的例子在股市並不少見。

遠見雜誌早在二○○九年做過一個專題，檢視從一九八二年到二○○九年二五九家下市櫃公司，共有一五二家是因為財務危機、經營不善而下市。這些公司下市前一年總資產為一．四三兆台幣，資本額近五千億台幣，牽連的投資人數規模龐大。

對投資人來說，擔心的是，已下市的股票還有用嗎？當然，只要買的股票與公司仍在，股票雖無法在集中市場公開買賣，投資人之間還是可以互相買賣。公司有獲利，還是可以分得股利、股息。

既然下市，為何還要持有股票？因為還是有下市後經過重整，又意氣風發上市的例子。我個人認為最精彩的就是東隆五金，從負債八十八億後重整再到上櫃，二○一○年以每股四一．○五元賣給美國史丹利百得(Stanley Black & Decker)公司，估計獲利三千三百萬元，每股貢獻約○．○六元。

「殭屍股」想要鹹魚翻生，著實不容易，投資人若是秉持投資而非投機的態度買賣股票，就能減少傷害。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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