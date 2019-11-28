新唐砸76億元收購Panasonic松下半導體事業　2020年6月完成交割

▲新唐行政總監黃求己。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

華邦電旗下半導體廠新唐（4919）今（28）日宣布，要以現金收購日本Panasonic松下半導體事業（PSCS），今日完成簽約，總交易金額達2.5億美元（約新台幣76.27億元）， 預計明（2020）年6月完成交割。

新唐行政總監黃求己表示，收購PSCS後會帶來以下綜效：第一，擴大半導體事業規模，增進新唐在全球半導體產業的影響力；拓展全球銷售通路及客戶；取得更堅實研發和人才；掌握車用和工業自動化的長期成長趨勢等。

請繼續往下閱讀...

PSCS總部位於日本京都長岡京市，提供半導體相關解決方案，著重影像感測，包括Image Sensor，Image/Digital Signal Processor等；微控制器技術如MCU、IC Card、Battery Management、Power Management等，半導體元件技術如MOSFET、RF-GaN、Laser Diode等。

關於PSCS人員方面，黃求己表示，該部門有2000多人，目前沒有裁員的計畫。由於目前PSCS處於虧損狀態，該如何改善，對此黃求己表示，對於財務預測相關，不便評論。

黃求己表示，對於跨國併購的文化融合，基本上沒有問題，因為松下先生跟華邦和新唐都非常契合，也就是為員工創造更高的價值。

受到中國大陸市場升溫拉抬，新唐第3季營收攀高至29.43億元，季增13.9%，創新高；然而因營業費用、所得稅費用增加，加上業外收益下滑，稅後淨利1.75億元、季減4.3%；每股純益0.85元；新唐累計前3季稅後淨利3.9億元，年減近3成，每股純益1.88元；前10元累計營收為85.42億元，年增1.88%。