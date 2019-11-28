助小資族定期定額投資　元富證券獲台灣企業永續獎創新成長獎

▲ 元富證券獲台灣企業永續獎「創新成長獎」，由左至右為工商協進會理事長林伯豐、元富證券總經理李明輝、台灣永續能源基金會董事長簡又新。（圖／元富證券提供）

記者李瑞瑾／台北報導

台灣永續能源研究基金會頒發2019第十二屆台灣企業永續獎（TCSA），元富證券以幫助年輕族群投資的「小資零股理財平台」，榮獲企業最佳單項績效類「創新成長獎」。

元富證券總經理李明輝表示，「2019台灣企業永續獎」為國內具公信力之CSR獎項之一，元富證券首次參獎即獲得殊榮，相當感謝評選單位的青睞，也證明元富證券「小資零股理財平台」在金融科技的用心與創見。元富證券期盼，經由「小資零股理財平台」向投資人傳達小錢也能理財的觀念，只要透過「零股定期定額投資」，每個月存入一千元起，培養恆心、紀律的投資心態，也能藉由複利逐步邁向嶄新人生。

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元富證券「小資零股理財平台」推出以來不斷向投資人傳達小錢也能理財的觀念，有效開發年輕客層。其中，最大的特色是「零股定期定額投資」，投資人只要設定好每個月的投資金額與投資標的等條件，並透過「自動化投資」工具，免除投資人追高殺低之風險，幫助股市小民克服人性弱點，培養恆心、紀律的投資心態，提高股市勝率。

元富證券表示，平台開發至今廣受投資人好評，更陸續榮獲第17屆金峰獎「年度十大傑出商品」、第14屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」、第14屆證券暨期貨金彝獎「傑出金融創新獎」等多項獎項肯定之外，並在去年也取得國家新型專利的認證。

元富證券統計，「小資零股理財平台」上線至今共吸引近三萬戶參與零股定存專案，目前有一萬兩千戶持續進行存股專案，累積專案數更已突破二十萬筆。元富持續透過數位金融服務幫助年輕人及小資族。