台灣第一家植物新藥CRO　佰研獨資子公司成立「邁高生技」

▲生技中心號召成立「植物新藥聯盟」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新北報導

生技中心植物新藥團隊衍生的「邁高生技」今（28）日正式成立，為台灣第一家植物新藥受託研究機構（CRO），並成為佰研（3205）獨資九成股權的旗下子公司，主要看好植物藥和中草藥在大中華區的龐大市場商機，佰研暨邁高生技董事長陳樂維更表示，明年就可以開始認列營收。

邁高生技是生技中心輔導的第五家科專衍生公司，而今日同時號召成立「植物新藥聯盟」，搭配目前台灣共有15家從事植物藥或中草藥開發公司，通過生技新藥公司審定，已有4項中藥新藥及植物新藥產品成功上市，超過10項產品進入臨床試驗，共同挑戰全球植物新藥市場。

請繼續往下閱讀...

▲左起為邁高生技總經理鍾玉山、佰研暨邁高生技董事長陳樂維。（圖／記者姚惠茹攝）

根據市場調查資料顯示，隨著植物藥應用越趨廣泛，帶動植物新藥產業蓬勃發展，預估2022年全球植物藥銷售可望高達392.8億美元，看好台灣過去蓄積農業培育養殖技術等優良基礎，以及國人承襲對中草藥的高接受度，促使產業積極投入並藉此優勢拓展全球植物藥市場。

陳樂維表示，佰研原本就有聚焦植物藥、中草藥市場，而且像是兩岸遊客很喜歡購買的日本漢方藥品，佔據日本海外九成的中藥市場，因此未來希望透過邁高生技的植物新藥CRO業務，開發潛力市場商機，並預計明年就可以開始認列營收。

▲生技中心執行長吳忠勳。（圖／記者姚惠茹攝）

生技中心執行長吳忠勳表示，生技中心研發團隊，20年來完成7項植物新藥產品開發，並分別向美國食品藥品監督管理局（FDA）提出5件新藥臨床試驗申請（IND)，並向台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）提出6件IND申請，其中一項植物新藥進入NDA（上市查驗登記）階段，將在國內上市。

▲邁高生技總經理鍾玉山。（圖／記者姚惠茹攝）

邁高生技總經理鍾玉山指出，邁高生技專注於植物新藥成份分離、純化及產程開發，提供廠商從IND到NDA的一站式服務，熟悉植物藥CMC及GACP種植法規，並有通過IND許可的實戰經驗，期望以台灣第一個植物新藥專業CRO實力，協助台灣植物新藥廠商開拓亞洲鄰近國家市場。

鍾玉山進一步表示，邁高生技未來將在生技中心於汐止研發區的研究大樓為植物新藥創新基地，打造台灣第一個植物新藥研發產業聚落，第一步提供IND至NDA的全方位CRO服務，第二步將以聯盟號召廠商進駐，第三步則是吸引臨床試驗CRO入駐設點，加速台灣植物新藥產業發展腳步。