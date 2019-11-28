　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台灣第一家植物新藥CRO　佰研獨資子公司成立「邁高生技」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲佰研暨邁高生技董事長陳樂維，生技中心執行長吳忠勳，邁高生技總經理鍾玉山。（圖／記者姚惠茹攝）

▲生技中心號召成立「植物新藥聯盟」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新北報導

生技中心植物新藥團隊衍生的「邁高生技」今（28）日正式成立，為台灣第一家植物新藥受託研究機構（CRO），並成為佰研（3205）獨資九成股權的旗下子公司，主要看好植物藥和中草藥在大中華區的龐大市場商機，佰研暨邁高生技董事長陳樂維更表示，明年就可以開始認列營收。

邁高生技是生技中心輔導的第五家科專衍生公司，而今日同時號召成立「植物新藥聯盟」，搭配目前台灣共有15家從事植物藥或中草藥開發公司，通過生技新藥公司審定，已有4項中藥新藥及植物新藥產品成功上市，超過10項產品進入臨床試驗，共同挑戰全球植物新藥市場。

請繼續往下閱讀...

▲佰研暨邁高生技董事長陳樂維，生技中心執行長吳忠勳，邁高生技總經理鍾玉山。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為邁高生技總經理鍾玉山、佰研暨邁高生技董事長陳樂維。（圖／記者姚惠茹攝）

根據市場調查資料顯示，隨著植物藥應用越趨廣泛，帶動植物新藥產業蓬勃發展，預估2022年全球植物藥銷售可望高達392.8億美元，看好台灣過去蓄積農業培育養殖技術等優良基礎，以及國人承襲對中草藥的高接受度，促使產業積極投入並藉此優勢拓展全球植物藥市場。

陳樂維表示，佰研原本就有聚焦植物藥、中草藥市場，而且像是兩岸遊客很喜歡購買的日本漢方藥品，佔據日本海外九成的中藥市場，因此未來希望透過邁高生技的植物新藥CRO業務，開發潛力市場商機，並預計明年就可以開始認列營收。

▲佰研暨邁高生技董事長陳樂維，生技中心執行長吳忠勳，邁高生技總經理鍾玉山。（圖／記者姚惠茹攝）

▲生技中心執行長吳忠勳。（圖／記者姚惠茹攝）

生技中心執行長吳忠勳表示，生技中心研發團隊，20年來完成7項植物新藥產品開發，並分別向美國食品藥品監督管理局（FDA）提出5件新藥臨床試驗申請（IND)，並向台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）提出6件IND申請，其中一項植物新藥進入NDA（上市查驗登記）階段，將在國內上市。

▲佰研暨邁高生技董事長陳樂維，生技中心執行長吳忠勳，邁高生技總經理鍾玉山。（圖／記者姚惠茹攝）

▲邁高生技總經理鍾玉山。（圖／記者姚惠茹攝）

邁高生技總經理鍾玉山指出，邁高生技專注於植物新藥成份分離、純化及產程開發，提供廠商從IND到NDA的一站式服務，熟悉植物藥CMC及GACP種植法規，並有通過IND許可的實戰經驗，期望以台灣第一個植物新藥專業CRO實力，協助台灣植物新藥廠商開拓亞洲鄰近國家市場。

鍾玉山進一步表示，邁高生技未來將在生技中心於汐止研發區的研究大樓為植物新藥創新基地，打造台灣第一個植物新藥研發產業聚落，第一步提供IND至NDA的全方位CRO服務，第二步將以聯盟號召廠商進駐，第三步則是吸引臨床試驗CRO入駐設點，加速台灣植物新藥產業發展腳步。

ET快訊
年息104％吸金3億元百人受害！龍巖副總吳志翔收押禁見
硬起來報警！馬俊麟老婆怒轟「太扯」：機會早給超過3次
台大男宿舍「男子墜躺2F平台」！無生命徵象送醫搶救中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

太景抗生素成功納入陸醫保目錄　市場規模上看10億人民幣

安聯投信慶祝在台30周年　持續研發、引進投資方案邁向下個30年

台灣人愈來愈愛喝咖啡！咖啡豆進口量10年來增2.1倍　今年估再創新高

2020年全球經濟成長率保3有望　瑞銀點名2題材成投資新亮點

影／油棕廢料變黃金！全宇生技開拓綠色經濟新藍海

助小資族定期定額投資　元富證券獲台灣企業永續獎創新成長獎

新唐砸76億元收購Panasonic松下半導體事業　2020年6月完成交割

台灣第一家植物新藥CRO　佰研獨資子公司成立「邁高生技」

台股維持高檔震盪　5大指標支撐台股2020正向表現

電子三雄表現疲弱　台股收盤下跌30點險守11,600點

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

震驚高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗心碎：他還很年輕

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

高以翔生前最後畫面曝光　錄製前和粉絲揮手...4天前才出席《金雞獎》

韓爆新金句：得民調者得痔瘡！高嘉瑜狠酸「可能是有感而發」

太景抗生素成功納入陸醫保目錄　市場規模上看10億人民幣

安聯投信慶祝在台30周年　持續研發、引進投資方案邁向下個30年

台灣人愈來愈愛喝咖啡！咖啡豆進口量10年來增2.1倍　今年估再創新高

2020年全球經濟成長率保3有望　瑞銀點名2題材成投資新亮點

影／油棕廢料變黃金！全宇生技開拓綠色經濟新藍海

助小資族定期定額投資　元富證券獲台灣企業永續獎創新成長獎

新唐砸76億元收購Panasonic松下半導體事業　2020年6月完成交割

台灣第一家植物新藥CRO　佰研獨資子公司成立「邁高生技」

台股維持高檔震盪　5大指標支撐台股2020正向表現

電子三雄表現疲弱　台股收盤下跌30點險守11,600點

寧波現場／疑似高以翔家屬現身　殯儀館「8支黑傘陣」嚴守遮臉

NOVA情報誌／電競螢幕IPS 240Hz　快槍俠神助戰！

高市府怨「中央急啥」　內政部打臉：早就溝通好！不該因政治延宕地方建設

林書豪穿特製戰靴弔念高以翔　鞋上兩人微笑合照「永遠的兄弟」惹鼻酸

國民黨雲林立委參選人大團結　聯合發表農業政見

LPGA票選近十年最佳球員　曾雅妮名列第二種子

科學家發現海洋貝類「傳染性癌症」　經海水跨物種傳播

眼尖警發現車牌不符上前攔撿　「嫌急打R檔」嘉義警開三槍

機場激情緊貼！女大生環抱人夫教官　「碰唇搓頭+十指緊扣」...正宮一見氣瘋

U15亞洲區青少棒賽日本福岡奪冠5連霸　台南安順拿季軍

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

財經熱門新聞

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

高以翔錄節目猝死！　勞動部一張量表檢測你是否過勞

SOGO百貨天母店接棒周年慶　首日業績衝破1.9億創新高

脫下軍裝27歲開啟百萬年薪人生

明日博17戶豪宅第4度流標！國產署坦言售價近億難賣

台灣餐飲好「食」力　經部：滷肉飯即將前進法國辦展

中火遭疑增加用煤量　台電：今年已大減300萬噸用煤

停卡溢繳款飆6.15億　33銀行要全退給用戶

勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚

台灣唯一直飛普吉島！長榮航空明年四月開闢新航線搶市

中租迪和投資太陽能電廠　60億元聯貸到位

5G爆發成長時代來臨　台股長線動能強

獨家／總統投票日與日盛金尾牙撞期！　公司決定不辦聯合尾牙

更多熱門

相關新聞

抗癌植物新藥！生技中心獲授權

抗癌植物新藥！生技中心獲授權

國內抗癌植物新藥產業大躍進！財團法人生物技術開發中心（以下簡稱生技中心）成功研發「抗黑色素腫瘤細胞生長與移轉」植物新藥DCB-BO1301，生技中心該項研發成果技術授權予中美生技醫藥股份有限公司（以下簡稱中美生醫）。

投資生技股前　先學會接受失敗

投資生技股前　先學會接受失敗

聯亞藥獲授權　攻抗癌標靶藥領域

聯亞藥獲授權　攻抗癌標靶藥領域

台日合作　攻蛋白質藥物新商機

台日合作　攻蛋白質藥物新商機

政策挹注　生技股暖洋洋

政策挹注　生技股暖洋洋

關鍵字：

佰研邁高生技中心植物新藥

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

高以翔「哥哥」淚崩呼喊：這麼拼幹什麼！曝最後傳訊

高以翔遺體若返台專機千萬起跳

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

韓國男旅遊被陌生人借錢　7天後戶頭多8億

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

科學家挖到冰凍1萬8000年生物

獨／高以翔猝逝...小馬揭賣命錄影血淚史「險被分屍」！

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

目睹高以翔送命…辰亦儒悲：我們都陪著你

更多

最夯影音

更多
高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損
老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面