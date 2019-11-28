影／油棕廢料變黃金！全宇生技開拓綠色經濟新藍海

記者林淑慧／台北報導

循環經濟蔚為風潮，大馬台商全宇生技董事長彭士豪今（28）日表示，全宇繼跨入油棕廢料轉生物製劑的循環經濟領域，正在爭取馬來西亞政府水稻微生物補助供應商；法人指出，在大馬綠色農業發展趨勢下，看好全宇明年營運表現。

▲大馬台商全宇生技董事長彭士豪今（28）日表示，全宇正在爭取成為馬來西亞政府水稻微生物補助供應商，搶攻循環經濟商機。（圖／記者黃克翔攝）

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2019亞太產業鏈結果論壇今天登場，除了經濟部次長林全能、全國工業總會副理事長詹正田與會外，在企業分享場次中，也邀請被封為馬來西亞拿督的全宇生技董事長彭士豪分享自有品牌「大壯」，是如何在馬來西亞的循環經濟領域壯大。

▲全宇生技董事長彭士豪今（28）日表示，全宇與工研院合作以長纖油棕空果串，進行木質纖維素解聚產醣技術的產醣測試，可以節省成本達三成，具有相當大的市場優勢。（圖／記者黃克翔攝）

「世界的趨勢要愈來愈綠、愈來愈環保，全宇就把油棕的廢棄物，拿來做成更高端的功能醣，」彭士豪說，全宇的競爭優勢，在於將油棕廢棄物變成植物疫苗，利用微生物技術平台利基，並與7家榨油廠簽約，回收油棕廢棄物，跨足油棕廢棄物轉生物肥應用的循環經濟領域。

彭士豪表示，全宇生技已與大馬合作夥伴Sawit Kinabalu，成立二家合資公司，正式跨足油棕廢料轉生物製劑的循環經濟領域，去年開始挹注營收獲利貢獻；其中，旗下N‐bio booster產品可讓水稻產量提高12%至20%，成為全宇爭取成為馬來西亞政府水稻微生物補助供應商的利基。

▲全宇生技董事長彭士豪今（28）日表示，全宇正在爭取成為馬來西亞政府水稻微生物補助供應商，搶攻循環經濟商機。（圖／記者黃克翔攝）

另外，全宇與工研院自2017年開始合作，以長纖油棕空果串進行木質纖維素解聚產醣技術的產醣測試，達到1公斤長纖油棕空果串可平均生產0.5公斤木糖和葡萄糖的成效，與其他相似技術相比，可以節省成本達三成，具有相當大的市場優勢。

彭士豪指出馬來西亞每年約有2,500萬噸的長纖油棕空果串資材，可做為生質「醣」的來源，而「醣」為全宇生技很重要的原料，全宇可望憑藉馬來西亞當地量大、價廉的料源成本優勢，做為後續相關衍生產品的開發與利用，在掌握原料、市場，以及工研院技術支持下，有助於大幅縮短全宇生技自行投入研發的時程，挹注營運表現可期。