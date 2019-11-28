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台股維持高檔震盪　5大指標支撐台股2020正向表現

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▲▼ 安聯投信投資長張惟閔。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 安聯投信投資長張惟閔。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

時序來到年底，台股仍維持在高檔震盪，市場普遍看好台股第四季與明年表現。安聯投信投資長張惟閔表示，台股在明年依舊有正向發展行情，其中5G、LED、遊戲、明年iPhone在AR、VR與5G的創新功能，以及台積電五奈米製程領先等題材，都讓台股明年發展可期。

張惟閔指出，有幾項大環境趨勢，至少在這5年間是不會變的，包含大陸產業鏈斷鏈並移出，台積電在半導體產業領先的優勢，以及台商回流來台投資的資金，這些對台灣都相當正面。台灣在大陸供應鏈切斷之後，將可刺激台灣內向投資，就業、內需都會隨之增加；而台灣夾在美國去中化、大陸去美化中間，再加上政治影響因素漸緩，整體來說看好台股長線發展前景。

請繼續往下閱讀...

對於全球股市表現，張惟閔認為，依舊最看好美國股市，並認為會持續創新高，歐洲也有機會；在亞洲股市中則是最看好台股表現。

張惟閔認為，市場流動性持續存在，對於企業獲利也有信，認為明年台股表現還算好、穩定；在風險部分，張惟閔指出，要注意華為的存貨情況是否不利台廠，加上中國大陸在5G發展的速度相比台灣迅速、領先，但整體來說基本面沒有甚麼太多問題。

在題材部分，主要還是以電子股作為撐盤主力，而在傳產部分則是要以「點」來看待，選股著重題材、低基期的個股，在個別題材表現部分，張惟閔指出，「沒有看好塑化，水泥好一點」，另外可以聚焦特斯拉概念股，紡織、製鞋等東奧相關股有在注意，但沒有看得特別重。

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