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先探／全球車廠加速推進輕量化

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（圖／先探投資週刊 提供）

特斯拉、福斯電動車先後在上海宣布量產及試裝，全球車廠加速推進電動車生產，英利跨入輕量化結構件布局十年，明年起營運將起飛。

文／林麗雪

十一月中，德國福斯汽車宣布旗下純電動車ID.3量產，同時間，英利ＫＹ合資品牌客戶上汽大眾，也宣布上海安亭新廠正式完工，ＩＤ電動車開始上線試裝，福斯集團並預測，至二○二八年全球電動車的總數將會達到二二○○萬輛，其中，高達「五○％」將來自中國。

電動車降重刻不容緩

請繼續往下閱讀...

這些訊息意味著，電動車或新能源車加速推進量產，已是不可擋的趨勢，但不管是混合動力或純電動車都需搭載龐大的電池，車重反而增加，車重增加，將影響汽車耗電量、動力性能、煞車性能、被動安全性及充電續航里程等，汽車結構件朝輕量化發展，已勢在必行。

早自二○○○年就切入汽車非金屬結構件生產的英利，許多輕量化產品都已導入合資車廠應用，包括奧迪Ａ６儀表盤、奧迪Ａ４前端框架，用的都是英利的鋁合金技術；另幾乎奧迪全系列的車底護板等，採用的都是英利的Symalite複合材料。

明年，北京奔馳下一代的備胎艙，用的將會是英利的連續纖維板材技術，是中國第一款，未來也將在應用在其他高階車種上；此外，英利以玻璃纖維跟塑件做比例混合，開發出保護鋰電池殼體，其中上殼底第四季已放量出貨給一汽大眾，明年第一季也將量產電動車鋰電池下殼體，將出貨給沃爾沃（Volvo）；鋁塑結合的儀表板骨架明年二月也將量產上市，這些訂單實績，都確認英利正站在車市走向輕量化的關鍵位置上，未來也將在中國汽車輕量化趨勢下，成為最大的受惠贏家。

為北京奔馳、寶馬提供多項汽車結構件的林德英利，首席執行官吳庭波在國際汽車業打滾近三○年，他直言，全球車市正處於輕量化的轉型點，也是個主題，今年雖然中國整體車市衰退一成，但北京奔馳今年則有十六％的成長、寶馬有二成的成長，相較於歐美汽車市場版圖已很明確，中國汽車市場未來的成長空間更具潛力。

結構件廠技術舉足輕重

但「全球汽車結構件廠中，能像英利同時擁有金屬及非金屬件結構件生產的廠家，是很罕見的」，吳庭波坦言，未來汽車結構件市場的發展，都是個性化、小批量的，英利是全材料、全工藝的零部件都能做，且對整體的汽車製造工藝都有了解，未來的發展潛能會很大。

英利是中國汽車被動安全件或支撐件廠商，所謂的被動安全件，就是防止汽車萬一被撞的防護系統，正因為攸關汽車駕駛和乘客性命安全，產品不能有任何偏差，否則很難通過車廠的驗證。

前端框架及儀表板骨架，是英利最得意也最具代表性的產品，去年分別出貨四八○萬支及二九○萬支；也就是說，中國每五輛出廠的乘用車，就有一輛用的是英利的前端框架，中國市占超過二成；焊接零件高達四○～六○個的儀表板骨架，則是汽車整車構造中最重要的功能性結構件之一，也是不可或缺的安全零件之一，其工藝技術難度極高，全中國每八台就有一台來自英利，由此可見英利在汽車結構件的技術實力。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2067期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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