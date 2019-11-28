先探／中小型電子股編織作夢行情

來到年底中小型電子股作夢行情發酵的時機，隨著CMOS的題材，原相、精材明年業績表現值得期待。

文／吳禹潼

台股第三季財報都已經陸續公布，具有優異基本面、驚艷投資人目光的個股，確實靠著突出的表現獲得市場青睞，近期股價的走勢也都相對強勢，不過，隨著時間越接近年底，市場的氛圍也悄悄改變。對投資人來說，每年年底到隔年第一季財報公布前將會有一大段的財報空窗期。

同時，許多公司也會對自身未來的營運狀況做更進一步的說明，並且針對明年的展望提出看法，因此，年底往往是對明年營運狀況作夢的最佳時機，往往都能有一陣作夢行情可以期待。而在這之中，「有夢可作」的中小型電子股，不但是市場中較能聚集人氣，同時也是股價較容易波動的族群，理所當然地，也就成為投資人心目中的最佳作夢標的。

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中小型股表現活躍

若是要探究中小型電子股的活躍程度，從盤面上的焦點來看，主攻射頻元件的立積可以說是中小型電子股中活躍程度最為明顯，表現也稱得上是數一數二的標的，受到連續五個月的營收都一再更新自身歷史新高紀錄的帶動，股價成功向上發動攻擊，自七、八月起就大幅走揚，只是，目前從短線上來看，漲幅已經過大，因此近期股價拉回並在二○○元附近整理。確實，從中小型電子股能有如此凌厲的走勢來看，一旦題材發酵得宜，再搭配上優異的基本面表現，要成功獲得資金青睞就不會是難事。

仔細攤開各家公司來看，真的有許多中小型電子股，可以說是在自身利基型市場的一方霸主，搭配上對於未來營運狀況的美好願景，股價表現當然也就不會寂寞。其中，穩坐滑鼠ＩＣ市場龍頭的感測晶片廠原相，除了滑鼠相關業務仍維持穩定外，在其他各方面的布局成效也都一一顯現，進一步帶動其營收與獲利都十分亮眼。

原相多方布局有成

原相日前指出，第三季營收表現能夠如此亮眼，主要是受惠滑鼠、遊戲機、安控等各方面的訂單出貨動能都非常強勁，由於相關業務下半年確實迎來出貨旺季，而這些產品加起來占營收比重又達到約八成左右，在出貨量全都同步向上的情況下，營運動能當然就明顯增溫。

從數字來看，九、十月營收連續兩個月創下歷史新高，十月營收達六．三七億元，月增幅達一．一％，而年成長率更是高達三九．九％；第三季ＥＰＳ已二．三五元，登歷史次高位置，推升前三季ＥＰＳ來到三．六九元。（全文未完）

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