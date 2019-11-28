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英媒瘋傳！伊莉莎白女王2021年退休　由查爾斯王子任攝政王

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▲▼英媒瘋傳女王伊莉莎白二世將退休，由查爾斯王子任攝政王。（圖／路透）

▲英媒瘋傳女王伊莉莎白二世將退休，由查爾斯王子任攝政王。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

現年93歲的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）在位67年，外媒卻有消息指出，女王可能會在年滿95歲時退休，並讓查爾斯王子擔任攝政王。儘管消息未獲白金漢宮證實，但查爾斯王子近來在處理皇家事務的份量越來越吃重，尤其在安德魯王子的醜聞上，查爾斯王子也做出了關鍵決定，因此被視為女王可能退休的徵兆。

《太陽報》指出，女王可能會選在18個月後、年滿95歲時，循丈夫菲利普親王（Prince Philip）的前例退休，並由已經擔任王儲67年的查爾斯王子（Prince Charles）擔任攝政王（PrinceRegent）。

英國1937年的《攝政法》（Regency Act）規定，攝政王通常是君主無法履行職責時才會出現，由君主的配偶、下議院議長、大法官、首席大法官等3人，以書面形式表明攝政王將履行君主的職責，直到合適的時間為止。

▲▼ 查爾斯王子和卡蜜拉。（圖／路透社）

▲查爾斯王子是英國史上在位第二久的王儲。（圖／路透社）

報導指出，查爾斯王子在弟弟安德魯王子（Prince Andrew）的醜聞事件中，協助做出關鍵的決定。當時安德魯王子接受訪問時表示，他不後悔和美國淫富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）成為朋友，這番言論引發各界批評，也成為英國皇室一大公關危機。也就是此時，查爾斯王子協助女王做出暫停安德魯王子一切公務的決定。

▲▼英國安德魯王子（Prince Andrew）。（圖／路透）

▲安德魯王子醜聞引發皇室公關危機。（圖／路透）

在查爾斯王子對於皇室公務的涉入越來越深，掌控權也越來越大的狀況下，外界認為，有可能就是女王要準備接棒的徵兆。不過，王室評論員丹皮爾（Phil Dampier）認為，女王絕對不會退休，「女王絕對不會退位。目前她的健康狀況很好，所以她現在不會考慮這個問題。」他指出，女王會依照每年的狀況作衡量，絕對不會提早設下時間。

英國上一次有攝政王是在19世紀初，當時國王喬治三世由於精神疾病無法履行職責，他的兒子喬治四世根據《攝政法》接管了國王的職責。

►暫停所有皇室公務！富商性醜聞纏身　安德魯王子：對友誼感到懊悔
►英查爾斯王子71歲誕辰　威廉王子曬「爺孫」握手溫馨照慶生
►她出書抖伊莉莎白二世祕辛　認了先幫女王把鞋穿軟還差點被「解僱」

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