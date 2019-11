女一天存款8次！4千萬元分成165次存　因規避法規被捕

▲賈奈特1年內存款次數高達165次。(示意圖/記者周宸亘攝)

實習記者施怡妏/綜合報導

美國紐約水牛城33歲女子賈奈特(Chanetel garnett)從2016年8月到2017年9月於美國商業銀行存款,將131萬美元(約新台幣3964萬元)分成165次存入銀行裡,還曾經在一天之內跑了8間不同銀行存款,引起當地政府注意,依法判處12個月有期徒刑。

根據The Buffalo News報導,當地銀行法令規定,若民眾到銀行存款金額超過1萬美元(約新台幣30萬元)時,需要填寫「現金交易報告」(Cash Transaction Report)。因此有些人為了迴避這項規定,會選擇分批存款,或是拆分存入不同家銀行,但是「拆分」的行為被認為是企圖逃稅,隱瞞自己有高額的現金,是非法行為,小則罰款大則關進牢獄。

