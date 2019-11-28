台灣企業永續獎今登場　中石化獲3項大獎肯定

▲中石化公司董事長林克銘(中)親自出席代表領獎。（圖／中石化提供）

記者余弦妙／台北報導

有台灣企業永續奧斯卡之稱的台灣企業永續獎（TCSA）於今（28）日頒獎，中石化（1314）共獲頒「企業永續報告書獎」金獎，單項績效類「氣候領袖獎」與「永續水管理獎」等3獎項，由擔任企業社會責任委員會主任委員的董事長林克銘代表出席領獎。

中石化指出，面對國際永續觀念抬頭與氣候風險提升，自2017年全面更新永續發展策略，由董事長、總經理領軍，擘劃出「成為與環境、社會共融的綠色石化領先者」的永續願景，將企業永續目標融入長期經營策略之中。

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中石化表示，自2013年自願發行首本CSR報告書開始，持續強化公司治理，提升資訊揭露品質，主動參加CDP、DJSI國際永續評比，汲取最新趨勢接軌國際。中石化依據GRI準則編制2018年CSR報告書，獲得英國標準協會（BSI）頒發獨立保證意見聲明書，並通過「AA1000 Type 2」當責性原則及績效資訊認證保證等級，企業資訊透明度深獲第三方肯定。

此外，中石化亦首次獲得企業永續單項績效類「氣候領袖獎」與「永續水管理獎」。透過鑑別氣候風險、推動製程內循環經濟、打造綠建築與水回收系統、建構太陽能發電系統、計算主產品碳、水足跡與建構績效連結的節能減碳短中長期目標，中石化正不懈邁向綠色石化領先者的永續願景。強化氣候韌性的作為，亦獲得2018年CDP氣候變遷項目B級的肯定。

中石化強調，未來將持續深化聯合國永續發展目標與企業策略之連結，持續與利害關係人進行溝通，開創環境、社會與經濟共生共榮的三贏局面。

