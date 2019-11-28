美股選前大漲機率90%　法人：布局甜蜜點

▲美股選前大漲機率。（資料來源：Bloomberg，2019/11）

記者周康玉／台北報導

美國將在明年11月舉行總統大選，目前距離投票日接近一年左右時間。法人指出，依據近10次大選經驗，選前一年美股上漲機率達90%，平均漲幅5~10%，顯示現在布局美股，不僅勝率高，預期績效報酬同樣不差。

根據Bloomberg資料統計，近10次美國總統大選前一年，美股S&P 500指數共有9次出現上漲表現，平均漲幅6.35%；唯一一次下跌在2008年金融海嘯期間，若撇除該特殊事件後，S&P 500指數平均漲幅達10.77%。

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第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，歷年總統大選前，美股漲多跌少，主要是因為選前政策利多拉抬，嘉惠相關受惠產業，乃至整體經濟，大多能帶來加分效果，從而提振股市投資人信心，有利股市向上走高。

展望本次大選，民調機構Emerson在11月中的最新調查結果，民主黨宣布角逐候選代表的人選，以拜登、桑德斯呼聲最高，接著是華倫，而爭取連任的現任總統、共和黨代表川普，與上述三位參選人的民調差距不大，呈現五五波狀態。

陳世杰認為，川普為了力保連任，預料將持續釋出政策利多，以拉抬選情，主要手段可能包括：美中貿易達成階段性協議、促使中國購買更多美國農產品、高分貝逼迫聯準會降息等，都能讓川普向支持的選民交待，並大幅緩解市場恐慌情緒，有助於延續股市多頭走勢。

今年來，儘管受到貿易戰等不確定性干擾，美股波動幅度與頻率加大，但仍震盪走高，S&P 500指數迄今累計上漲25%，而以科技產業為主的Nasdaq指數漲幅最大，達30%，充份展現美股的核心價值在科技創新。

陳世杰認為，若美股要續漲，科技類股必將扮演重要支柱。建議已定期定額的投資人，繼續分批布局；空手的投資人，可留意短線震盪整理的機會，逢回進場美股或美股科技為主的相關基金。