川普簽香港人權法案　外銀估中美貿易談判不至於「急轉直下」

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

美國總統川普正式簽屬《香港人權與民主法案》，瑞銀今（28）日發布2020年最新投資展望，認為川普政府此舉，不至於會讓中美貿易談判急轉直下，預估年底前第一階段達成協議的機率不大，但未來將朝向分階段達成協議。

瑞銀財富管理投資總監辦公室執行董事及股票分析師陳彥甫（Hyde Chen）表示，《香港人權與民主法案》是美國國會通過，儘管川普不簽署，最終也會變成法案。由於中美雙方過去幾周都希望有第一階段的談判，所以不認為簽署後，就會讓中美貿易談判「急轉直下」。

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陳彥甫也提及，中美貿易戰在年底達成第一階段協議的機率不大，預估未來會分階段達成協議，當然香港的問題，美國一定會向大陸提出抗議，但不至於會影響後續談判結果。

至於是否中美雙方何時會達成第一階段協議，陳彥甫說，目前最大關鍵在於美國將一部分要加徵的關稅，從8月延至12月中，因此要觀察這項關稅取消或是往後延，除非12月中之前雙方已成協議，否則預期加徵關稅的動作將會往後延。

外界關注人民幣匯價走勢，陳彥甫預估，在中美貿易談判持續進行下，明年人民幣兌美元有機會維持在7上下震盪，不過若雙方談判破局的話，人民幣兌美元則有可能貶破7.2。