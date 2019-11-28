把握時間！地價稅繳納下週一截止　下週四起將被罰滯納金

▲地價稅今年開徵記者會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部賦稅署今（28）日表示，今(108)年地價稅已於11月1日開徵，因為30日逢假日，所以繳納期限至下週一（12月2日）截止，納稅義務人如未接獲繳款書，請儘速向土地所在地地方稅稽徵機關申請補發。

賦稅署指出，依土地稅法第53條及稅捐稽徵法第20條規定，納稅義務人未於稅單所載限繳日期內繳清應納稅款者，每逾2日按滯納數額加徵1%滯納金，最高可加徵到15%，逾30日仍未繳納者，將移送強制執行。

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但如果在今年12月3日（下週二）及12月4日（下週三）繳納，還屬於逾期繳納案件，但不加徵滯納金；倘納稅義務人遲至12月5日(下週四)繳納，將會被加徵1%滯納金，且僅能持繳款書至代收稅款金融機構，以現金或即期支票繳納，特別要注意的是，郵局並不代收。

財政部賦稅署提醒，請納稅義務人於繳納期限內，多利用便利商店、自動櫃員機、電話語音、網路繳稅服務網站或開辦「行動支付工具」繳稅業者的APP等方式繳納稅款，以免逾期被加徵滯納金。

另利用銀行或郵局存款帳戶辦理轉帳繳納者，應注意存款餘額是否足夠撥付應納地價稅款，如有不足，請儘速補足。賦稅署指出，地價稅為直轄市、縣(市)稅，該稅課收入為地方政府主要財源之一，地方政府各項建設有賴地價稅稅收支應，為促進地方建設與繁榮，請納稅義務人如期繳納。