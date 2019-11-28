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高以翔錄節目猝死！　勞動部一張量表檢測你是否過勞

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▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

高以翔27日凌晨在大陸錄製節目《追我吧》，戶外跑步項目時昏迷倒地，急救無效猝逝，享年35歲，據了解，高以翔近幾天行程滿檔，這檔節目又高度挑戰體能、錄製時間長達17小時，推測是過勞加上高強度運動，才會釀出憾事。現代人工作壓力大，且常常超時工作加班，「過勞」也成了現代人的一種症狀，對此勞動部就提供了簡易的過勞分量表，讓民眾可以自行檢測自己現在是否已經成為過勞一族。

▼高以翔宣傳電視劇《遇見王瀝川》。（圖／ETtoday資料照）

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高以翔宣傳電視劇《遇見王瀝川》。（圖／ETtoday資料照）

根據勞動部定義的過勞，所謂的「過勞」指的是一種身心耗弱狀態，乃是長期處在高度心理壓力之下的壓力反應。過勞的成因相當複雜，多數的研究認為過勞是長期暴露於工作壓力下的結果。

以下為過勞的症狀

1、經常感到疲倦，健忘。

2、突然覺得有衰老感。

3、肩部和頸部強直發麻。

4、因為疲勞和苦悶失眠。

5、為小事煩躁和生氣。

6、經常頭痛和胸悶。

7、高血壓、糖尿病病史，心電圖不正常。

8、體重突然變化大。

9、最近幾年運動也不流汗。

10、自我感覺身體良好而不看病。

11、人際關係突然變壞。

12、最近常工作失誤或者發生不和。

另外，勞動部指出，「過勞」為職業促發腦心血管疾病之俗稱，指個人的腦心血管疾病因異常工作負荷，如遭遇異常事件、特殊作業環境、工作精神壓力或長期超時工作等，促使其發作或惡化。勞動部為了防治職業傷病，於全國大型醫院或醫學中心成立10家「職業傷病防治中心」，為勞動朋友工作安全及身體健康把關，勞工如有疑似因工作引起身體不適，可就近到各職業傷病防治中心及網絡醫院尋求協助。

▼勞動部提供的過勞自我篩檢表。（圖／勞動部提供）

▲▼勞動部提供的過勞自我篩檢表。（圖／勞動部提供）

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