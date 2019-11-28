換匯不打烊！合庫開辦線上夜間美元換匯　理想匯價1指搞定

▲合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

為提供客戶網路優質服務，增加客戶換匯的便利性，合庫今（28）日表示，個人網銀及行動APP新增每個營業日夜間美元換匯功能，提供客戶自主彈性換匯選擇，客戶透過合庫行動APP「匯率到價通知」功能，即時掌握心目中的理想匯率，運用線上結匯功能，ｅ指搞定輕鬆換匯。

合庫也在今年12月1日起至明（109）年2月28日止舉辦「換匯不打烊，線上GO!GO!購!」的早鳥限量回饋活動，不論新舊戶透過合庫個人網銀／行動APP交易平台於星期一到星期五每天下午3點半到每天晚上11點辦理美元結購交易，每人可獲得7-11便利超商50元現金抵用兌換券，每人最高以回饋1筆為限，名額計1,000名。

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合庫的網路銀行外幣匯率、匯款優惠及今年推出的雙幣卡卡友臨櫃結購美元和日圓可享匯率優惠，加上每月推出之「諸事吉利」外幣定存優利專案，皆受到廣大客群的熱烈迴響，為回應客戶長期支持及滿足不同客層需求，於開辦個人網銀及行動APP夜間美元換匯的同時，特別加碼推出早鳥限量限期「換匯不打烊，線上GO!GO!購!」回饋活動。

因應數位金融時代，合庫不斷強化E線上服務，打造更安全、更便捷的數位金融交易環境，其網路銀行及行動APP外匯線上平台，可提供匯率到價通知、外幣結匯、台外幣存款轉帳、外幣匯出匯款、進口開發／修改信用狀、外幣還本繳息、進出口線上查詢等功能，讓客戶無須親臨銀行，即使人在國外洽商，只要e指即可完成收付款管理與資金調度等金融交易。