俄女嬰皮膚8成被胎記覆蓋　無知牧師拒絕碰她受洗：會傳染

▲俄羅斯女嬰維卡一出生就有8成皮膚被胎記覆蓋。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者謝汶穎／綜合報導

俄羅斯一名6個月大的女嬰維卡（Vika）在前往教堂受洗時，竟被東正教牧師拒絕，因為她的身上有超過80%的皮膚被胎記覆蓋，牧師表示，這個孩子的胎記可能具有「傳染性」，因此不允許參加受洗。維卡也不是首次受到這樣的遭遇，她在剛出生時，就有助產師表示女嬰好像有一點髒，甚至試圖拿紙巾擦拭她。

根據英國《每日郵報》報導，22歲的母親瑪莉亞（Maria Khvostantseva）帶著6個月大的維卡參加教堂的團體洗禮時，沒有牧師願意碰她，甚至表示胎記可能會傳染。儀式是多個小孩同時進行，牧師認為會有其他父母因為這個「不尋常的小孩」，不願意一同參加儀式。

瑪莉亞表示，她很少帶著她的女兒出門，因為不想讓她接受外界歧視的眼光，「街上的人們常常指著維卡大笑，讓我感到非常沮喪。」維卡在剛出生時，甚至有助產師以為她身體太髒了，還試圖拿紙巾想要幫她擦乾淨。

維卡得的是先天性巨大型黑色素痣（Giant Congenital Melanocytic Nevus, GCMN），隨著她成長，身上的痣範圍會逐漸擴大，嚴重的話還可能發展為稱作黑色素瘤（melanoma）的癌症。維卡的皮膚有80％遭胎記覆蓋，其中，在背部的胎記面積最大，但全身都不滿大小不一的小黑點。

瑪莉亞表示，「我的女兒很漂亮，也深受家人喜愛，我的兒子還說『維卡是被太陽親吻了』。」東正教發言人納索諾夫（Mikhail Nasonov）表示，已經針對牧師行為進行調查，並保證維卡不會再受到同樣的歧視。