《香港法案》跨越黨派　裴洛西：美國與香港人民站在一起

▲川普同時簽署另項法案禁止美國向港警出口人群控制的武器。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普27日正式簽署《香港人權與民主法案》,眾議院議長裴洛西也發出聲明表示,這項法案向全世界發出一個明確無誤的訊息,那就是美國與香港人民站在一起,「我們完全支持他們為自由而戰。」她指出,很高興能看到川普迅速簽署法案,期待它能迅速執行。

裴洛西(Nancy Pelosi)在聲明中指出,「這六個月以來,香港人民以其非凡的勇氣,和拒絕放棄二十多年前承諾的民主法治訴求,觸動了所有熱愛自由的人民。」她強調,國會通過《香港人權與民主法案》就是向全世界發出一個明確無誤的訊息,「美國與香港人民站在一起,我們完全支持他們為了自由而戰。」並指,長久以來民主黨與共和黨在這方面都擁有共識,「美國自豪地與香港人民同樣站在自由與正義的一邊。」

With the signing of the #HongKong Human Rights & Democracy Act, the Congress has sent an unmistakable message to the world: that the United States stands in solidarity with the people of Hong Kong, and that we fully support their fight for their freedoms. https://t.co/02RK5xya4M