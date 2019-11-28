財訊／坂本幸雄復出紫光　關鍵人物是高啟全

文／孫蓉萍、林宗輝

紫光集團11月15日宣布，由前爾必達社長坂本幸雄出任集團高級副總裁兼日本分公司執行長，而居中牽線者，就是長江存儲董事長高啟全。

在最新一期的日本《鑽石週刊》獨家專訪中，坂本幸雄談到，他和長江存儲（紫光快閃記憶體的子公司）董事長高啟全原本就是舊識，大約3年前，高啟全曾經邀他一起在紫光做NAND（快閃記憶體），但是他還是想做DRAM（動態隨機存取記憶體），因此婉拒了高啟全。

今年春季和9月上旬，高啟全再度兩次邀他一起做DRAM。原本他擔心自己已經70多歲了，體力不堪負荷，但後來認為，如果配合兩年前開始學習劍道的步調，應該還可以工作2、3年。

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川崎設點 目標5年內量產

因此今年9月高啟全來日本時，花了30分鐘就決定，因為做DRAM對坂本來說很有吸引力，於是接下這項職務。

坂本說，紫光的目標是5年內量產DRAM，他的工作就是協助達成目標。紫光要在日本神奈川縣川崎辦公室設立「設計中心」，預定招募70~100位工程師，和中國的製程據點密切合作，大約花2、3年建構量產的體制。

作為爾必達的最後一任社長，坂本幸雄對爾必達其實抱有極深的遺憾，爾必達的起落，基本上都是他一手促成。他後來也將在爾必達的經歷寫成《令人失望的爾必達戰役》這本書。

雖已經年過7旬，但坂本幸雄對記憶體仍抱有熱情，他在前年就已經時常奔走中國，協助其對DRAM產業的布局，而出任紫光高階主管，似乎也是在這個布局之下的必然結果。

爾必達一度在記憶體產業中呼風喚雨，成為日本國家隊。在坂本幸雄的領導下，出貨量在全球僅次於三星及海力士，在極盛時期，也和台灣DRAM大老黃崇仁合資建立瑞晶半導體，爾必達技術體系可以說成為當時DRAM產業的最大主流之一。

然而2008年金融危機發生，記憶體產能嚴重過剩，爾必達連年虧損，坂本幸雄一下從雲端被打落地下，為求生存奔走各地，希望能夠延續爾必達的企業生命。

當時台灣為解決DRAM市場面臨的困境，曾規畫成立台灣創新記憶體聯盟（TMC），坂本幸雄也是最大推手之一，他希望透過幫助台灣取得DRAM生產專利，共同對抗韓國記憶體產業，當時黃崇仁更在記者會上兩度稱坂本幸雄為台灣DRAM教父。但該聯盟後來在內鬥與各種質疑聲中悄然落幕。

而坂本幸雄救爾必達的最後一招，是和美光達成聯盟協議，卻在當時美光執行長Steve Appleton死於墜機之後告吹，後來爾必達走入破產，並被美光收購，最終爾必達改名為日本美光記憶體（Micron Memory Japan）。…(本文節自財訊595期，詳全文)

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