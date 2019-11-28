財訊／高資產族霸氣掃貨　台北豪宅動起來

文／游筱燕

今年的豪宅市場似乎動了起來！台北市近期完工的地標與景觀豪宅，持續有實價揭露的價格釋出，知名的舊豪宅，也有不少成交消息，連醞釀逾10年的「ONE 360昇陽國際」與總銷史上最高達1000億元的南港輪胎「世界明珠」，都選擇在此時開案。

崇友電梯副總經理鄭宏謀就向記者透露，最近忙著和豪宅預售業者見面，洽談電梯品牌，象徵豪宅市場復甦中。

最值得關注的全球首座旋轉豪宅、信義計畫區的「陶朱隱園」，下半年傳出首戶買賣移轉登記，開出最貴豪宅第一槍，由威京集團關係企業承耀公司買下7樓1戶，推估交易總價約在18.3億~22億元間，每坪成交價格至少610萬元大關，大大突破中央銀行前總裁彭淮南所設下的300萬元防線；不過，由於被市場存疑左手換右手，目前在實價登錄網也尚未查到確實的成交資料。

請繼續往下閱讀...

連跌5年 修正幅度夠了

攤開實價登錄上抓下的2019年豪宅交易排行（當年度有交易、並登錄實價上的豪宅），近來的確出現不少新動態。信義聯勤One Park Taipei去年的32樓以每坪299萬元之姿超越「帝寶」，今年的17樓以每坪256萬元拿下第1名，知名的住戶包括全聯董事長林敏雄、藝人江蕙、廣豐集團賀家、糖果大王徐福記家族等。

排行榜中也有新社區現身，原聯合報大樓改建的指標豪宅「聯合大於」，高樓層出現214萬元的實價紀錄，聯合報王家、環泥侯家、國泰金控蔡宏圖家族都是新住戶。以住戶藝人周杰倫聞名的「和平大苑」，光是今年就有8筆交易，銷售金額已達25.56億元，最高單價為35樓，單價204萬元，其餘均價在148萬~194萬元。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛觀察，豪宅買氣從去年底就逐步復甦，從許多庫存的豪宅銷售，至今年新的物件也陸續登錄，回溫趨勢底定。原因在於過去幾年，政府對豪宅有管制貸款成數，加上台北市課徵豪宅稅；不過近來貸款成數從5成放寬到6成，豪宅稅也降了，購屋環境變友善。

根據瑞普萊坊調查，亞洲主要城市從2013年以來，各城市豪宅價格的年漲幅及累積漲幅，台北從2014年有豪宅稅、囤房稅、調高新屋的建物標準單價開始，價格表現的確是最差，連跌5年。…(本文節自財訊595期，詳全文)

延伸閱讀：

千億大案南港世界明珠動工！大老闆昔為藏鏡人，如今變身小網紅

北市新豪宅賣相佳 實價揭露添多起坪價200萬元交易案