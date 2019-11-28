台泥獲台灣永續獎「雙創新獎」　同時得八項肯定居傳產第一

▲ 台泥獲2019年TCSA台灣企業永續獎八項大獎。（圖／台泥提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

2019年TCSA台灣企業永續獎，台灣水泥公司榮獲八項大獎，榮登傳產第一，由台泥總經理李鐘培出席受獎。

台泥表示，本次獲得台灣水泥公司榮獲八項大獎，包括企業綜合績效TOP50、中文報告書白金獎及英文報告書金獎，單項績效類，在氣候領袖、循環經濟領袖、社會共融、創新成長以及人才發展等五項獲得肯定。

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其中「創新成長獎」以「AI+創新轉型: 台泥製程與營運管理智能化」及「1300度高溫優勢：水泥窯創新技術，協同處理生活垃圾」，從核心本業拓展創新動能，雙雙獲得評審青睞，也是唯一企業獲創新類雙獎殊榮。

台泥花蓮和平「港電廠三合一」循環園區，獨創跨產業資源循環利用，預計在2020年打造台灣第一座開放生態循環工廠，啟動工廠與社區共生共榮基地，特別獲得社會共融獎榮譽。而水泥製程平均千度高溫，在國際間已成為處理廢棄物最有效的方法，不但有效分解戴奧辛，還能將事業廢棄物與生活垃圾無害化，替城市與社會解決廢棄物與垃圾問題，提供更多元的服務。

台泥董事長張安平強調，國際化、多角化以及智能化是台泥未來三大方向，培育國際化人才、實踐循環經濟與AI智能製造管理，都將是未來發展主軸。