百貨周年慶壓軸場　新光三越站前店今開跑業績上看16億

▲新光三越百貨站前店周年慶今（28）日接棒開跑，今年檔期至12月15日截止，預估今年營業額上看16.6億元。（圖／新光三越提供）

記者林淑慧／台北報導

百貨周年慶一波波，新光三越百貨站前店今（28）日接棒開跑，今年檔期至12月15日截止為旗下年底壓軸場次；新光三越主管表示，看好近日氣溫驟降及祭出優惠回饋，可望帶動買氣，預估今年營業額可望較去年同期成長1%，業績目標上看16.6億元。

全台百貨公司周年慶全面開打。新光三越六店周年慶請來「三神」坐陣，包括化妝品「女神」、流行趨勢商品「潮神」及家用家電「戰神」，微風體系主打貴公子經濟也引發搶購熱潮，遠東SOGO百貨也續由天母店、新竹巨城接棒，讓今年百貨周年慶大戰更形激烈。

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新光三越主管表示，明年農曆過年比往年來得早，企業尾牙檔期也比去年提早約一個月，正好趕上百貨周年慶的壓軸檔期，看好化妝品、秋冬服飾、環境家電及家用品買氣可望提升。

各家百貨周年慶大拚場，新光三越站前店打出「五星級」(台語諧音有省錢)口號，祭出全館滿5000送500、化妝品滿2000送200、大家電區/法雅客+[i]Store單區滿萬送500，首七日加碼貴賓卡+APP會員獨享滿萬送千等回饋。

另外，今年因應節能家電補助政策，新光三越主管觀察，電冰箱、冷氣等大家電商品買氣持續不墜，周年慶期間加碼推出買機送機，如全球最大家用淨化科技研發品牌Coway夯品綠淨力噴射循環空氣清淨機獨家下殺七折，再加贈抗敏型空氣清淨機、PHILIS全自動義式咖啡機八折，加贈清淨除濕機等，要與消費者一同力抗空汙。

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