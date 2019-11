川普簽署香港法案內幕曝光！白宮幕僚激辯　港區選結果成關鍵

▲國務卿蓬佩奧26日證實川普即將做出決定,直言「我們的人權標準適用於全世界,香港也不例外」。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普27日晚間正式簽署《香港人權與民主法案》(下稱《香港人權法案》)。路透社引述知情人士消息,其實早在國會通過法案後,白宮幕僚就開始展開一番討論,思量簽署法案的舉動是否破壞美中迄今為了達成貿易協議所做的努力,但最終大多數人仍建議川普簽署,力挺香港示威者。其中關鍵,除了法案獲得參眾兩院大力支持之外,泛民派在香港區選贏得壓倒性勝利也是一大因素。

路透社報導,川普27日簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》後,透過白宮書面聲明表示,「我簽署這些法案是基於對習近平主席、中國和香港人民的尊重。為他們制定這些法案,是希望中、港領導人及代表,能夠友好處理彼此間的分歧,為所有人開啟長期的和平和繁榮。」

