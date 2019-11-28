蘋果App「克里米亞變俄羅斯領土」！　烏克蘭外長飆英文怒嗆

▲目前蘋果俄國分公司並未做出回應。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯2014年從烏克蘭手中拿下克里米亞（Crimean），時隔5年至今，大多數國際社會仍不承認克里米亞歸屬於俄國。但美國科技大廠蘋果公司（Apple）如今迎合莫斯科當局的要求，在俄羅斯用戶使用「地圖」、「天氣」等程式時，讓克里米亞半島顯示為俄羅斯領土的一部分。消息一出，立刻引起烏克蘭強烈反彈。

綜合BBC、路透等外媒報導，目前俄國國會下院國家院（State Duma）已透過聲明證實，克里米亞及港口城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）如今在蘋果裝置顯示為俄羅斯領土。

根據不同地點的外媒記者27日實測，此一轉變僅在俄羅斯境內才會出現，若是把這些程式打開並搜尋克里米亞首府辛費羅波（Simferopol），就會出現「辛費羅波，克里米亞，俄羅斯」（Simferopol, Crimea, Russia），但位在其他國家的記者進行測試時，僅顯示「辛費羅波」（Simferopol），並不會特別註明國家。

▼克里米亞地區以說俄語的人口居多。

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事實上，蘋果公司起初把克里米亞視為「未界定領土」（undefined territory），換句話說，這塊土地既不屬於俄羅斯，也不是烏克蘭的一部分，但在過去這幾個月，蘋果與俄羅斯已針對克里米亞「標示不準確」進行談判。如今，根據安全暨反貪腐委員會主席皮斯卡約夫（Vasily Piskaryov）的說法，把克里米亞列為烏克蘭領土的一部分是違法行為，而蘋果的作法是「遵守」俄羅斯憲法。

對此，烏克蘭外交部長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）在推特提到，「蘋果公司，讓我用你的角度（來把現在狀況）解釋一下。想像一下，你的設計、想法、多年工作心血成果都被你最大的敵人偷走，你大聲疾呼，但有些無知的人卻根本不在乎你的痛苦，這就是你把克里米亞稱為俄羅斯領土的感受。」