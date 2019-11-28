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紐時：川普簽香港法案釋重要訊號　美中貿易談判大致底定

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▲▼ 「川習會」上午於人民大會堂登場！　擬發表共同聲明。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美中貿易協議文本迄今尚未登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普正式簽署《香港人權與民主法案》的消息登遍各大外媒，《紐約時報》報導，在美中貿易協議談判尚未落幕的此刻，讓華府與北京之間的緊張關係再度加劇。但學者分析，川普簽署法案的舉動實屬重要訊號，或許可以解讀為，這是美中貿易談判已大致底定的先驅指標。

報導提到，儘管川普先前始終沒有透露是否會簽署法案，但他似乎沒有太多選擇，因為就算使用否決權，也會被國會以三分之二的支持票數推翻，最終選擇在感恩節前夕宣布正式簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，同時強調這個決定是出於對中國國家主席習近平、中國和香港人民的尊重，能友善解決分歧。

外界認為，美中政府都試圖把香港議題與貿易談判脫鉤，但雙邊協議取得進展相當緩慢，而川普簽署法案的決定可能為美中雙邊貿易談判帶來負面影響。此外，儘管美中當局已宣布雙方達成第一階段貿易協議，但文本簽署儀式迄今沒有舉辦，且川普更在是否同意取消對價值3600億美元的中國進口商品徵收關稅一事模糊其詞。

不過，喬治城大學教授麥艾文（Evan S. Medeiros）指出，川普如今決定簽署《香港人權與民主法案》，意味著他認為這可以讓他在美國選民之前展現對北京政府強硬的一面，且不會全盤打亂貿易談判，「在貿易談判中，簽署（香港）法案是一個重要訊號，但考慮到國會幾乎全體支持，這也不算是個意料之外的決定…現在真正的問題在於，總統將來要怎麼使用這些新權力，或許他的這步棋能被理解為先行指標，也就是美中貿易談判基本上已大致底定。」

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