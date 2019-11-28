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中美貿易戰反讓全球股市大漲？　謝金河：低利率是支撐全球股市大漲的最大動能

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▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信董事長謝金河今（28）日在臉書發文指出，今年美中貿易戰讓全球經濟降溫形成共識，大家都認為經濟衰退在即，股市一定大回檔，市場情緒十分悲觀。但行情總在絕望中誕生，今年很可能是全球股市表現最亮眼的一年。

謝金河表示這當中有幾個值得留意的地方：

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一、美中貿易戰是主角，但美中兩國股市表現都很亮眼，尤其是美國股市更是出類拔萃。道瓊工業指數站上28000以上的歷史高點，各大指數也都創下歷史新高，特別是費城半導體指數大漲近五成、Nasdaq上漲逾三成；中國上海股市上漲逾16%，深圳上漲26%，貿易戰雙方主角，股市都顯著上揚。

二、今年全球股市只有三個下跌市場。其中包括上海B股下跌逾8%，寫下五年新低，以及馬來西亞跟印尼。中國B股表現比A股弱勢很多，有外資出走現象。今年歐洲股市，紐澳市場都大漲兩成以上，這是罕見的榮景。

三，自從台股和日股從泡沫經濟後，股市表現都在亞洲敬陪末座。這回台股漲幅名列前矛，可以看出蹲了30年的馬步漸有起色。

謝金河說：「今年全球負殖利率債券在8月29日這一天，部位一度高達17.04兆美元，11月12日降至11.4兆美元，可以看出錢又往股市流，這個低利率正是支撐全球股市大漲的最大動能。」

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

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