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引燃7起大火！19歲消防員到處縱火　再和同事一起到現場救火

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▲▼澳洲新南威爾士野火（New South Wales）。（圖／路透）

▲澳洲野火造成當地嚴重損傷，竟然有救火員刻意縱火。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

澳洲新南威爾斯(New South Wales)野火持續延燒，至少造成6人身亡，如今卻傳出一名19歲志願消防隊員竟然到處縱火，點燃了7場大火後，再和同僚一起闖進火場救火，誇張行徑令人髮指。當局目前已逮捕這名19歲男子，並將進行起訴。

19歲男子班納(Blake William Banner)涉嫌26日下午在貝加谷地區引燃大火後，便離開現場，隨後又和其他消防隊員一同趕來救火，案發2小時後在塔拉干達(Tarraganda)的救火現場被捕，當局還發現，10月17日至11月26日在當地所發生的7起大火均與他有關。

事件發生後，班納所隸屬的南部農村消防局(RFS)專員菲兹西蒙斯(Shane Fitzsimmons)譴責，「我們對於這名成員的行為感到憤怒，他損害了這麼多人的聲譽以及辛勤工作。」負責偵辦案件的尼爾森(Scott Nelson)則表示，「我們對於這種行為完全零容忍，故意點燃大火是非常嚴重的罪行，會對社會造成嚴重風險，肇事者將面對嚴重的懲罰，以及大量的坐牢時間。」

班納被起訴12項與縱火相關指控，其中包含7項蓄意造成火災以及不顧火勢蔓延等罪，後來以澳元5,000元（約10萬台幣）保釋，但保釋期間每天都要去派出所報到，只能在父母的陪同之下才能外出，並且不得擁有任何消防設備，RFS目前已宣布取消他的隊員資格，下次開庭時間預訂為12月17日，詳情仍待後續調查。

▼澳洲野火目前已奪走至少6條人命。（圖／路透社）

▲▼澳洲野火。（圖／路透）

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