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5G爆發成長時代來臨＋台股兩大吸金優勢　股市長線動能強

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▲▼ 5G。（圖／路透社）

▲ 5G預期明年進入正式商轉。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

為了搶奪5G領先地位，全球加速布建，目前美國、中國大陸、南韓等國家已正式進入商轉階段，預期2020年起各國商轉進程將全面啟動，同時帶動基地台及終端裝置需求。保德信投信表示，台廠擁有關鍵電子元件的競爭優勢，隨著5G需求增長，未來幾年台灣5G相關供應商營收成長可期

保德信基金經理人朱冠華指出，隨著5G戰國時代來臨，台灣半導體、零組件廠擁有領先地位。此外，觀察過去4G經驗，訊號商轉後第二年起，手機換機需求有望呈現爆發性增長。僅管智慧型手機出貨量成長趨緩，但預期隨著5G應用興起，勢必將引起新一波5G換機熱潮。朱冠華認為，5G將複製4G經驗，帶動智慧型手機換機潮，料台灣供應商將受惠。

請繼續往下閱讀...

今年以來，外資主導台股節奏，其中業績展望佳的權值股成為此波主流，除了推升台股指數創下29年來新高，據統計外資持有台股比重攀升至近43%，創下歷年最高紀錄。朱冠華認為，儘管加權指數目前處於高企水位，然而全球資金行情正要開始，加上台股具有基本面佳、高股利率等雙優勢，台股仍將扮演吸金王的角色

自去年下半年以來，台灣上市企業因貿易摩擦所帶來的負面影響，獲利表現不如預期；然而電子大廠提早備貨，台商回流投資等利多，朱冠華預估第四季獲利年增率可望轉正，並有望延續至明年第一季。目前科技廠商產地移轉已經告一段落，產能逐漸恢復，加上中國去美化的轉單利多，營收成長強季。台股基本面強勁，加上國際資金堆疊，預期指數仍有持續創高機會。

綜觀而言，全球5G商轉啟動，台灣相關供應廠商可望受惠，加上轉單效應、台商回流等利多，台股多頭行情有望延續至明年第一季，惟須留意短期因MSCI指數權重調整及12月年底假期的調節賣壓，投資人可趁此良機逢低布局台股基金，參與台股長期動能增長契機。

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