朴槿惠國情院收賄案發回更審！　大法院：33億國庫損失應判有罪

▲ 朴槿惠是南韓史上首名因彈劾下台的元首。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓前總統朴槿惠因涉收賄、濫權及「閨密門案」醜聞，2017年3月被彈劾下台。她此前因收受國家情報院特殊活動費被判5年有期徒刑，不服判決提出上訴。大法院今（28）日宣布，二審法院判定無罪的部分國庫損失罪嫌應改判有罪，要求重審，刑期料將加重。

《韓聯社》報導，大法院今早針對朴槿惠收受國情院賄賂一案宣讀上告審判決結果，全案發回首爾高等法院更審。朴槿惠執政期間曾擔任國情院院長的南在俊、李丙琪及李炳浩3人的賄賂案同樣發回重審。

朴槿惠2013年5月至2016年9月間與親信李在晩、安鳳根及鄭虎成聯手，自3名前國情院院長手中收受35億元（約新台幣9052萬元）特殊活動費。一審法院認為，35億元中有33億元難以構成賄賂，但構成國庫損失罪，其餘2億元則不構成侵占或收賄罪嫌。

二審法院則根據《特定犯罪加重處罰法》指出，國庫損失僅適用於「會計關係職員」，但國情院院長不屬會計關係職員，認為33億元中僅27億元可視為國庫損失額，其餘6億元則屬侵占罪，因此判朴槿惠5年徒刑及追繳27億韓元。

但大法院稍早指出，國情院院長確實屬會計關係職員，因此33億元皆屬國庫損失額，宣布全案發回首爾高院。外界普遍推測，朴槿惠此案更一審刑期將加長。

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