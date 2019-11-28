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網路指責四起！李嘉誠坦言「很難不陷入爭議」　已習慣無根據攻擊

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▲▼香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港首富李嘉誠。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

香港首富李嘉誠在中國的明星光環已逐漸淡去，換來的是北京政府的指責。自香港示威活動爆發以來，李嘉誠因未公開力挺港府，而是呼籲雙方克制，遭到北京批評此舉是「縱容犯罪」。李嘉誠則表示，「在社群媒體的世界，很難不陷入爭議。」他也說，「等到了我這個年紀，就會習慣所有毫無根據的攻擊了。」

現年91歲的李嘉誠在香港爆發示威抗議以來，始終認為雙方必須保持克制、停止暴力。8月時更以「一個香港市民」的身分，在報紙刊登廣告，以「黃台之瓜 何堪再摘」呼籲，今日香港必須要停止暴力，也透過發言人呼籲年輕人，「不要讓今天的激情，成為明天的遺憾。」

▲▼2017年6月30日，中國國家主席習近平在香港會見香港首富李嘉誠。（圖／路透）

▲2017年6月30日，中國國家主席習近平在香港會見香港首富李嘉誠。（圖／路透）

這樣的行為讓北京政府認為，李嘉誠沒有和政府站在同一線，更在他奉勸政府對香港年輕人「網開一面」時，開始同聲批評。中共中央政法委員會公開指責李嘉誠「縱容犯罪、未替香港著想，看著香港滑向深淵。」《人民日報》也發表評論指出，香港年輕人是受困於高房價，地產商才該對他們網開一面。

李嘉誠以書面回應《路透社》訪問時指出，「在社群媒體的世界裡，有些人正在努力散播有害的懷疑和虛假訊息，以破壞信任，在這些時候，很難不陷入爭議。」李嘉誠還說，「當你到了我這個年齡時，你就會知道如何消除噪音，我已經習慣了所有毫無根據的言語和文字攻擊了。」

►搶救香港中小企業　李嘉誠基金會砸10億元「應急錢」計劃
►李嘉誠「缺席」十一閱兵！　陷反送中泥潭拒響應捐地
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