日本女川核電廠2號反應爐獲准重新啟動　防波堤加高到29公尺

▲日本核管會批准重啟女川核電廠。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

日本東北電力公司（Tohoku Electric Power）在27日表示，已經獲得日本核監管局的初步批准，重新啟動女川核電廠（Onagawa nuclear powerplant）2號反應爐。日本2011年大地震時，女川核電廠是最接近震央的一座核電廠，當時受到地震及海嘯的破壞而關閉，目前還需要當地居民的同意才能重新啟動。

女川核電廠在311地震時被海嘯淹沒，但裡面的冷卻系統倖存下來，使反應爐免遭受類似於東京電力福島第一核電廠發生的慘況。

東北電力公司預計為女川核電廠的安全升級投資3,400億日元（約新台幣950億元），將電廠防波堤的海拔高度提高到29公尺，這將會是日本各核電廠中最高的一座防波堤。若重新啟動2號反應爐，每年將為公用事業節省350億日元（約新台幣98億元）的燃料成本。

日本在福島核災之前有54座核反應爐在營運，提供日本三分之一的電力，災難突顯了營運和監管方面的缺陷之後，所有的核反應爐若要重啟，都必須按照新的標準許可。

日本的核能安全問題在最近才又被提起，天主教教宗方濟各在上周末訪問日本時表示，除非可以真正保障人民的安全，否則不該再使用核能。