生3胎可「免除1000萬貸款」！匈牙利爆結婚潮...創29年最高紀錄

▲匈牙利結婚率破29年最高紀錄。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



實習記者賴韻如／綜合報導

匈牙利與日本、韓國等同樣面臨人口下降問題，為了鼓勵生育，匈牙利政府決定下重本，推出多項鼓勵民眾結婚以及生兒育女的優惠政策，其中包括夫婦只要生3胎（含以上），就可以「免除所有貸款」，結果在短短時間裡就讓當地結婚率暴增。

據《紐約郵報》報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）為了扭轉人口下降趨勢，針對「家庭」推出了多項稅收優惠及相關政策，當局今年還推出一項新的「催生」計畫，「只要女性在41歲生日以前結婚，夫妻就可以獲得1000萬福林（約新台幣107萬元）的零利率貸款；若生2胎，則可以減免上述三分之一的借貸；生3胎便不用還這1000萬的貸款。」

▲匈牙利總理奧班（Viktor Orban）為鼓勵民眾結婚生育，祭出多項生育補助。（圖／路透）



奧班表示，「在歐洲出生的孩子越來越少，每少一個孩子，就多讓一個移民進來，雖然從數據上確實有增加，但匈牙利需要的不是數字，而是真正的匈牙利之子。」因此，奧班除了減免貸款的政策外，也曾經推出「生4個小孩以上的女性可以終生免除個人所得稅」。

匈牙利中央統計局（KSH）指出，今年1至9月內，結婚人數已經暴增了20％，是1990年以來的最高記錄。KSH統計員蓋齊（Gabriella Geczy）表示，「新計劃是於7月1日啟動，當時推出了各種新福利，而且前提是必須結婚。因此，我們認為這是最關鍵的解釋之一。」

數據中也顯示，光是9月份，匈牙利新婚夫婦就比去年同月多了29％，是1979年以來最多人辦婚禮的9月。而本月初政府也表示，迄今已有5萬多對夫婦申請了新的貸款補貼，但今年的新婚夫婦是否會繼續生更多胎仍有待觀察。