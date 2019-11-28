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台股未受美股創高激勵　開盤小跌5點

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▲▼台股受到美股大漲激勵，11/5一開盤就上漲，盤中再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美股受到中美貿易協議發展正向以及經濟數據表現激勵，三大指數再創新高紀錄。台股今（28）日未受美股創高激勵，開盤小跌5點、以11,641點開出。

截至上午9點06分，加權指數來到11,633點、下跌14點。

請繼續往下閱讀...

電子三雄中，台積電（2330）以310元開出、下跌0.32%；鴻海（2317）開在平盤90.6元；股王大立光（3008）也以平盤4530元開出。

美國投資人持續對中美協議抱持樂觀態度，加上美國經濟數據顯示，美國經濟環境溫和擴張，激勵美股道瓊、那指、標普等三大指數再創新高紀錄。

美股道瓊指數上漲42.39點或0.15%，收28164.07點；那斯達克指數上漲57.24點或0.66%，收8705.17點；標普 500 指數上漲13.14點或0.42%，收3153.65點；費城半導體指數上漲12.65點或0.73%，收1735.91點。

法人表示，雖近期台股維持強勢格局，但投資人還是必須觀察中美貿易戰的風吹草動，行情會有些變化與波動，加上若是股市在過度樂觀情況下出現急漲，也會不利短線行情。並建議投資人，漲多個股別追高，可以留意一些落後、但基本面好轉的類股與題材，不論電子、金融、傳產領域都會有機會。

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