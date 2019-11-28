主播病假大烏龍！　同事「擺神壇」紀念他

▲主播的同事紛紛惡搞他的辦公桌，還搞笑表示要紀念他。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

美國一名電視台新聞主播，日前因為動手術需要休息，就寄Email向公司請假；沒想到他一個失誤，竟將信一次寄給超過200間電視台！病假信廣為流傳之後，同事們也對他開起玩笑，將他的辦公桌打造成「神壇」，還有很多同業寄薑汁、雞湯給他，讓他啼笑皆非。

▲有電視節目直接祝瓦索斯早日康復。（圖／Erin_KSN Twitter）

綜合外媒報導，密蘇里州堪薩斯（Kansas）一名53歲主播瓦索斯（Nick Vasos）21日因為口腔問題動了手術；由於醫生要求他在術後7小食內禁食，就連喝水都不行，所以他發訊息向公司經理請假，但沒有收到回覆，所以瓦索斯又寫了一封Email給經理。

瓦索斯表示，他在電子郵件地址的欄位輸入「newsroom@」（新聞部），沒想到卻意外將病假信一次寄到200多間電視台的新聞部，讓數千人都知道他生病的消息。瓦索斯事後幽默對公司同事說：「我給你們的忠告，生病時不要發信給整個公司。」

▲瓦索斯隔天上班時，辦公桌已經變成「神檀」。（圖／AbbyEden Twitter）

而瓦索斯的同業在收到烏龍信後，紛紛開始惡整他，有同事直接把他的辦公桌打造成神壇，放滿蠟燭、花圈，甚至還有同業直接寄來薑湯、雞湯；瓦索斯的病假信，更是收到爆滿的回覆。有電視節目甚至播出他的大頭照，並播放悲傷的音樂，讓他不得不鄭重澄清：「我還活著！」

▲瓦索斯所屬的電視台，也放上他的最新照片，宣布他已復工。（圖／@fox4kc Twitter）

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