英國名廚羅德斯錄影猝死！　戈登拉姆齊、傑米奧利佛難過悼念

▲羅德斯（Gary Rhodes）在錄影休息時猝死。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國名廚兼電視節目主持人羅德斯（Gary Rhodes）在杜拜主持新系列節目時，在錄影期間突然身體不適猝死，享年59歲。他去世的消息讓同為名廚的傑米奧利佛（Jamie Oliver）相當難過。

《路透社》報導，發跡於1990年代的羅德斯，以他的棕色刺蝟頭和對英式料理的熱愛而知名，並和戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）、傑米奧利佛以及普魯萊斯（Prue Leith）同為舊識。他的家人在一項聲明中指出，羅德斯27日在杜拜（Dubai）錄製新系列節目過程中，休息的時候突然感到不適，隨後倒地不起。

羅德斯的家人表示，全家人都感到非常難過，必須向外界宣布這位摯愛的老公、父親和兄弟的死訊。戈登拉姆齊稱在羅德斯是位「一級棒的主廚」，因為他把英式料理發揚光大；普魯萊斯也說，「羅德斯是第一個料理界的搖滾明星」；傑米奧利佛在表達自己的悼念之意，向這位曾經風靡全球的英國主廚致意。