東京男「臉纏膠帶」倒墓園垃圾場　警到場一翻嚇傻：死了

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記者黃翊婷／綜合報導

東京都東村山警察署昨日（27日）獲報，在小平靈園的垃圾集中場發現一具臉纏膠帶的男性遺體。雖然警方初步研判應該是自殺的可能性較高，但由於死者的手法太過驚悚，消息傳開後掀起日本網友熱議，質疑背後原因可能不單純。

綜合《產經新聞》及《讀賣新聞》報導，東村山警察署27日上午11時許接獲民眾報案，聲稱有一名男子倒臥在墓園裡，似乎已經失去意識；警員抵達現場一看，人早已死亡多時，且頭頸部有明顯血跡，整張臉則是用膠帶緊緊纏繞，死法相當詭異。

▲小平靈園內有許多綠地、樹木。（圖／翻攝自Google地圖）

由於現場留有一把刀和一個男性的手提包，警方根據包包裡的東西循線追查，初步確認死者是住在東京練馬區的59歲男子，而從現場以及遺體的狀態來看，自殺的可能性較高，目前全案仍在調查當中。

不過，日本網友看完事件報導，大多覺得很不可思議，紛紛在相關新聞底下留言表示，「真的有人會用這種方式尋短？」、「如果是真的，那也太恐怖了吧」、「這怎麼看都是他殺吧」、「可能要請柯南來調查了」、「不知道警方有沒有找到遺書，總覺得案情不單純，應該要好好調查一下死者的背景」。

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