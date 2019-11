快訊／白宮書面宣布：川普已簽署《香港人權與民主法案》

▲美國總統川普於美東時間週三(27日)正式簽署《香港人權與民主法案》。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

繼美國參眾兩院針對香港問題快速通過法案後,白宮以書面方式宣布,總統川普正式簽署《香港人權與民主法案》(下稱《法案》)。

上午7:56更新

《路透社》報導,川普同時也簽署了兩院通過的另一項法案,內容是禁止美國向香港警方出口人群控制的武器工具,如催淚瓦斯、胡椒噴霧、橡膠子彈和電擊槍。

川普在白宮書面聲明中表示,「我簽署這些法案是基於對習近平主席、中國和香港人民的尊重。為他們制定這些法案,是希望中、港領導人及代表,能夠友好處理彼此間的分歧,為所有人開啟長期的和平和繁榮。」(I signed these bills out of respect for President Xi, China, and the people of Hong Kong. They are being enacted in the hope that Leaders and Representatives of China and Hong Kong will be able to amicably settle their differences leading to long term peace and prosperity for all.)

香港示威自11月初急遽升溫,許多問題如港警頻射劣質催淚彈,導致全城多處二噁英(台譯「戴奧辛」)含量嚴重超標,鳥類屍體隨街可見,以及示威者近距離中彈,中文大學、理工大學等多所學校發生圍城事件,後者至今仍有數名至十數名示威者,因害怕遭捕和憤怒等因素,仍困守校內。





▲香港12日中大戰場。(圖/路透)

美國眾議院通過參議院版本的《法案》後,眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)已於21日在多位跨黨派議員陪同下,將《法案》正式送交總統川普;過去近一週,川普始終未明確回答是否簽署讓該法案生效。

日前,白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)透露,白宮律師團在檢視《法案》時,川普也提供了許多意見,但當時僅是向外界傳達白宮已經正式該法案的消息。國務卿蓬佩奧26日回應媒體時也相對保守,「我們的人權標準適用於全世界,香港也不例外。」

▲眾議院議長、民主黨籍議員裴洛西(Nancy Pelosi)在兩院通過《法案》隔天,遞交至總統川普桌上。(圖/路透)

由於美中正處於第一階段協議的「最後陣痛期」,外界普遍認為,川普此前選擇讓《法案》靜靜躺在桌上,是用作和北京談判的籌碼;然而眾院送交法案後的前幾天,美國總統的冷處理一度讓不少人以為川普會迫於北京的壓力,而否決掉該法案,因為中共政府先前已經承諾,若川普支持該法案,「後果自負」。

如今川普已經下筆正式讓《法案》生效,當中要求美國政府和國務卿需提交年度報告,評估香港在中共政府至下,是否能有足夠的自治程度持續其特殊的貿易地位,任何侵犯香港《基本法》的個人或是企業,也可能受到在美資產凍結的制裁等。

►《香港法案》由川普定奪 蓬佩奧:美國人權標準適用全世界

►白宮律師團已在審視《香港人權法》 顧問:川普發表很多意見

►美國會正式送出「香港人權與民主法案」 只等川普簽署立法

►6月起狂射9362枚催淚彈!港警承認會釋出「戴奧辛」毒物