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美國前總統卡特高齡95歲　「術後休養2週」準備回家歡度感恩節

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▲▼ 美國前總統卡特（Jimmy Carter）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統卡特（Jimmy Carter）與夫人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統卡特（Jimmy Carter）年近百歲，日前到亞特蘭大（ Atlanta）一間醫院接受手術，經過2個禮拜的修養，準備在美東時間週四（28日）早出院，返回家中度過今年的感恩節。

根據CNN報導，95歲的卡特所創辦的非營利組織「卡特中心」（Carter Center）表示，卡特過去多次摔倒造成腦壓升高，兩週前到艾莫瑞大學附設醫院（Emory University Hospital）接受手術住院，並已成功減緩硬腦膜下血腫導致的腦壓上升。

卡特中心週三（27日）早晨指出，卡特已經準備好要出院返回喬治亞洲的家，「他和卡特夫人很期待可以回到平原鎮（Plains）的家中歡度感恩節，他也會在家裡慢慢好起來」，「卡特一家很感謝各界捎來的祝福、卡片和短語，也希望大家能夠好好歡慶這個特別的感恩節。」

卡特於1976年代表民主黨當選美國第39任總統，此前一直在軍中服役，並擔任過喬治亞州州長；在他任內，美國和共產主義國家的關係逐漸改善，並和中華民國斷交，轉而與中華人民共和國建交。卸任後，卡特仍積極介入各種戰爭及人質危機的調停與斡旋工作，2002年獲得諾貝爾和平獎。

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