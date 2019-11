2場冬季風暴同時來襲！美國中西部大雪、南方龍捲風　5500萬人感恩節計畫大亂

▲美國科羅拉多州丹佛降下大雪,當地陸空將通大亂。(圖/達志影像/美聯社)



記者王致凱/綜合報導

美國本周感恩節假期適逢冬季風暴攪局,包括兩個主要風暴分別肆虐中西部和西岸地區,預美國西半部有3分之2地區的民眾都會受到大雪影響,全美約5500萬人返鄉計畫恐被打亂。美國國家氣象局(NWS)形容,侵襲美國西北岸地區的是史無前列的一次冬季風暴,破壞力可能不亞於颶風。

"The first storm will be a strong surface low tracking eastward across the Great Lakes on Wednesday...

Another storm [...] reached the Oregon Coast Tuesday evening as a low pressure record setter for the month of Nov., with a central pressure near 970 mb!"https://t.co/wG4b0zFnrT pic.twitter.com/PIioWZ1OWB