2場冬季風暴同時來襲！美國中西部大雪、南方龍捲風　5500萬人感恩節計畫大亂

▲美國科羅拉多州丹佛降下大雪，當地陸空將通大亂。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國本周感恩節假期適逢冬季風暴攪局，包括兩個主要風暴分別肆虐中西部和西岸地區，預美國西半部有3分之2地區的民眾都會受到大雪影響，全美約5500萬人返鄉計畫恐被打亂。美國國家氣象局（NWS）形容，侵襲美國西北岸地區的是史無前列的一次冬季風暴，破壞力可能不亞於颶風。

"The first storm will be a strong surface low tracking eastward across the Great Lakes on Wednesday...

Another storm [...] reached the Oregon Coast Tuesday evening as a low pressure record setter for the month of Nov., with a central pressure near 970 mb!"https://t.co/wG4b0zFnrT pic.twitter.com/PIioWZ1OWB — National Weather Service (@NWS) November 27, 2019

綜合外媒報導，其中一個冬季風暴目前正橫掃美國中西部地區。在愛荷華州、威斯康辛州和明尼蘇達州部分地區，甚至出現深達30公分的積雪及9級強陣風。NWS警告，當地時間27日起，從密蘇里州、俄亥俄州一直延伸到德州西部的廣大地區，可能出現豪大雨和最高10級強陣風。

NWS表示，至於肆虐俄勒岡州和加州北部的第二場風暴，預報將為當地帶來致災性強陣風，沿海低窪地區可能出現120公分積水，山區則可能出現120深的降雪量。此外，包括洛杉磯與聖地牙哥在內的南加州地區恐怕也會下起傾盆大雨，有可能導致山坡地區山洪暴發。

適逢美國傳統節日感恩節（11月28日）前夕，大風雪使得全美陸空交通大受影響，顯然打亂許多民眾的返鄉過節計畫。NWS表示，這場襲擊美國西北岸的風暴將是「歷史性」、「史無前例」的一次，破壞力可能上看颶風等級。

美國中西部其他地區天氣預報也不樂觀，部分地區傳出零星災情。威斯康辛北部預測積雪可能深達50公分；明尼蘇達州也有可能出現30公分或更大積雪，迫使當地機場取消35班航班，另有60航班延誤。明尼蘇達州已經有多所學校宣布27日停課。

據悉，貫穿加州北部的5號洲際公路已經因為大雪封閉，從雷丁（Redding）至耶雷卡（Yreka）間雙向不通。另外，在堪薩斯州也降下暴風雪，導致道路被超過12公分的積雪完全覆蓋，陸上交通大亂；密蘇里州則是供電系統受強風影響，在聖路易（St. Louis）地區，27日上午共有17,871戶無電可用。

▼美國西岸北部遭暴風雪侵襲，80號州際公路加州部分路段封閉。（圖／達志影像／美聯社）



強風、大雪同樣襲擊科羅拉多州首府丹佛，當地機場被迫約3成航班，導致上千名旅客行程受影響。機場發言人倫特里亞（Alex Renteria）表示，26日晚間約有1100人留宿機場，雖然27日已經恢復營運，但可預期將會是「非常忙碌的一天」。

由於現在正是美國交通旺季，滯留旅客恐怕得排上數日才能等到候補機位，加上周末預報將再度有暴風雪來襲，旅客的回程交通情況也同樣不樂觀。根據預報，當局已經對西岸至五大湖地區的2100萬居民發出冬季天氣警報，另對南加州至亞利桑那州的1700萬人發出洪水警報。

交通事故方面，華盛頓州90號州際公路斯波坎（Spokane）路段，26日就因為大雪加上視線不佳，發生一起60多車連環車禍，所幸並未傳出嚴重傷亡。另在科羅拉多州則發生一起1死2傷的交通事故。在猶他州，單日則發生超過270起高速公路車禍意外。

除了中西部和北部地區暴風雪，美國南部同樣受到惡劣天氣影響，密西西比州和路易斯安那州26日晚間傳遭龍捲風襲擊，造成樹木傾倒災情。NWS氣象學家伯德（Dan Byrd）說，NWS已經派出工作人員前往密西西比蘭金郡（Rankin County）和路易斯安那州富蘭克林堂區（Franklin Parish）和麥迪遜堂區（Madison Parish），瞭解龍捲風災情。

▼適逢美國感恩節返鄉出遊旺季，全美恐怕有高達5500萬人行程受影響。（圖／達志影像／美聯社）



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