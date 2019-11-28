下車遇3搶匪包圍媽媽　男童跌倒在地後起身「飛踢」歹徒

▲事件發生在阿根廷的布宜諾斯艾利斯省。（圖／翻攝自Google Map）

記者楊庭蒝／綜合報導

阿根廷的布宜諾斯艾利斯省在22日發生一起搶案，1名男童與媽媽返家下車後在家門口遭到3名男子搶劫，看到媽媽與歹徒發生肢體衝突時，不顧自己安危一腳向歹徒飛踢上去，雖然最後還是被歹徒得逞，但英勇的表現全部被監視器記錄下來。

Brutal robo piraña en Bernal. Ocurrió en Chiclana entre La Paz y Juncal. Madre y su hijo se enfrentaron a los delincuentes. Fuente: Medios del Sur. pic.twitter.com/oNIiEGv8Is — Alerta Provincia (@AlertaProvincia) 2019年11月23日

當時母子剛下車不久，隨即有3名歹徒以兵分兩路的方式靠近包圍，要搶他們身上的財物。男童想幫媽媽一起爭搶包包，卻遭到大手一揮推倒在地。眼看歹徒將要順手開走車子逃逸，男童馬上飛奔上前給予歹徒一腳，嚇得被飛踢的歹徒趕緊逃往另一側的方向上車。

媽媽擔心繼續深追會有危險，馬上拉回男童並指示進屋避難，最後雖然被得逞，歹徒開車逃逸，但男童勇敢的舉動仍被不少網友讚許。