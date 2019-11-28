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集保結算所「核心系統轉型與改造研討會」系統轉型經驗分享　業界交流共創新局

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▲▼集保結算所。（圖／業者提供）

▲1125資訊系統轉型研討會合照。

圖、文／臺灣集中保管結算所提供

集保結算所致力發展金融創新與多元化業務，持續提供市場與投資人各項服務，今年適逢集保結算所成立30週年，為證券金融市場服務近30年的核心證券業務系統，去年從大型主機系統成功轉置到開放系統平台，並於本（108）年11月25日假台北西華酒店舉辦「集保核心系統轉型與改造研討會」，以演講與座談方式，與業界分享資訊系統轉型改造成功經驗，及未來資訊服務發展方向。

主辦單位集保結算所林修銘董事長致詞時強調，全球企業數位轉型浪潮，已成為勢不可擋的趨勢，全面提升組織成員所需具備的數位觀念與能力，是數位轉型重要的課題。集保結算所秉持本身的資源與核心能力，積極推動業務多元化，除了為證券市場建置安全、效率、低成本的後台服務外，也與時俱進的進行業務轉型與創新，一步步拓展業務範疇及服務對象，並協助主管機關及政府單位推行各項國家重大政策。新系統將帶領集保結算所，提供客戶更優質的資訊服務，並推動接軌國際，壯大臺灣資本市場。

請繼續往下閱讀...

集保結算所朱漢強總經理在會中談到，公司核心業務資訊系統改造歷程，原系統自78年開發使用已逾20餘年，隨著公司業務蓬勃發展，系統功能因業務需求日趨複雜亦不斷增修，開發測試時程及批次作業執行時間，因系統日漸龐大繁複而變長，為因應多元化發展需求以及提升系統擴充彈性，改善資料關聯複雜情形，核心系統改造規劃勢在必行。因此新系統由專屬大型主機轉換至開放式主機，將傳統階層式資料庫轉換至關聯式資料庫，優化資料檔案結構，並進行業務優化及應用系統程式模組化，專案自103年啟動，投入大量心血與人力，歷經4年努力，於107年4月系統上線，迄今運作順利。

朱總經理同時分享了在預算、時間、人力及技術能力有限的條件下，面對專案期間各階段接踵而來的挑戰，新舊系統如何能兼顧並持續業務推展運作、如何付諸行動解決各種問題、與專案執行成功關鍵要素等寶貴經驗。

研討會特別邀請台灣IBM公司全球企業諮詢服務事業群蕭俊傑副總經理及諮詢顧問鄭炳強教授，分別就資訊系統建置專案經驗及集保專案成功因素探討等議題提出經驗見解；另由資策會楊仁達副執行長主持綜合座談會，與現場證券市場各周邊單位與證券商、銀行、保險公司等業者進行意見交流。

本次研討會引發熱烈討論並圓滿落幕，期盼透過本次資訊系統轉型經驗交流，對有意資訊系統轉型之同業能有助益，共同為金融市場提供更優質的服務。

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