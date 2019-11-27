SOGO百貨天母店接棒周年慶　首日業績衝破1.9億創新高

▲遠東SOGO百貨天母店周年慶今（27）日開跑，一早湧入滿滿人潮排隊，搶買化妝品特惠組及大型家電。（圖／SOGO提供）

記者林淑慧／台北報導

遠東SOGO百貨周年慶一波接一波，天母店今（27）日接棒開跑，董事長黃晴雯表示，在精品、化妝品及家電產品熱銷帶動下，首日業績衝破1.9億創新高，與去年同期相比成長2%，挹注全台SOGO周年慶上看108億元目標可期。

遠百轉投資的遠東SOGO百貨旗下業績小金雞台北三店周年慶剛剛落幕，觀察今年買氣，遠東集團總裁徐旭東日前表示，「台灣的人民口袋有錢」，不像很多先進國家已經超賣了，台灣人還在等好機會，對後續買氣樂觀看待。

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觀察遠東SOGO百貨天母店首日買氣，保養、彩妝商品仍是民眾搶購首選，資生堂-經典百優組開賣20分鐘，120組旋即搶購一空；DIOR-雪晶靈透亮UV隔離霜組、蘭蔻-75ml小黑瓶超值組，及M.A.C-HOLIDAY超激光唇蜜包等組合，也皆在中午前全數搶購一空，櫃姐忙到手軟不停歇。

▲遠東SOGO百貨天母店周年慶今（27）日開跑，熱門家電DYSON V11開店一小時內熱銷30台。（圖／記者林淑慧攝）

另外，適逢年底購屋潮，加上今年環境家電為熱門商品，遠東SOGO百貨天母店周年慶首日祭出超值樓面回饋，也吸引消費者搶購熱潮，有周邊鄰居為搶購PHILIPS 健康氣炸鍋，在清晨6點就來排隊，只為搶換前10名加贈2,500元SOGO商品券，開店即秒殺兌換完畢。

除了健康氣炸鍋現貨完售外，知名家電品牌DYSON V11也在開店一小時內熱銷30台，櫃位人員打包到手軟；家用區滿20萬加贈FUJITEK富士電通氣炸鍋，開賣10分鐘即兌換完畢，現掃1千萬元業績。

遠東SOGO百貨主管表示，今年適逢天母店11週年，每日晚間19:00~22:00兌換全館特別回饋顧客，加碼贈送「晚安有禮幸運抽」抽獎券，消費者將有機會將萬元商品券帶回家。