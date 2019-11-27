台灣餐飲好「食」力　經部：滷肉飯即將前進法國辦展

▲經濟部商業司司長李鎂今（27）日表示，台灣國飯「滷肉飯」在近年推廣下提高國際能見度，即將前進法國辦滷肉飯節。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣餐飲業蓬勃發展，產業產值已連續十年成長，經濟部商業司司長李鎂今（27）日表示，台灣國飯「滷肉飯」在近年推廣下提高國際能見度，法國台灣商會透過駐法國經濟組邀約，想在法國舉辦滷肉飯節，可見台灣國飯已打響名號。

經濟部商業司今天舉辦「2019餐飲新食代國際論壇-新南向篇」論壇，邀請臺灣最大迴轉壽司品牌爭鮮集團、越南連鎖餐飲協會Minh Chu理事長、大卡司餐飲集團何亞倫董事、好物飛行江鑑城創辦人等業界重要人士，暢談餐飲品牌國際佈局。

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經濟部商業司從2017年開始推動「臺灣滷肉飯節」，經過3年的努力，我們完成在全臺22個縣市插旗的任務，也不再單純只是一碗滷肉飯，今年更重點推出適合自由行旅客的「國飯套餐」，佐以湯品、飲料或小菜等豐富組合，及接待國際貴賓的飯店級「國飯宴」，將過去認為是國民美食的滷肉飯，推上五星級飯店的饗宴，成功奠定了「臺灣國飯」的地位。

李鎂表示，滷肉飯早已是臺灣人的DNA，也是國際觀光客來臺必吃美食第一名，用在地Q彈飽滿的米、健康無膻的臺灣豬、豐厚豆香的醬油，再以紅蔥頭等辛香料提點甘甜滋味，每樣食材都來自臺灣這塊豐沃的土地，所以，我們將這份美味稱為「臺灣國飯」，並將這碗國飯推向國際。

經濟部表示，政府近年推動臺灣餐飲業布局新南向市場，積極率團前往新加坡、馬來西亞、泰國及越南等國家進行市場訪察及商機媒合，安排拜會當地華商經貿組織、招商投資中心、百貨通路商及標竿餐飲等單位，使臺灣餐飲業者了解新南向餐飲市場及其發展潛力，讓擁有堅強實力的臺灣餐飲業者，加速布局南向新天地。