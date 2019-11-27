中火遭疑增加用煤量　台電：今年已大減300萬噸用煤

▲行政院環保署函文台中市府，告知中火得有10%誤差值的增量。台中市政府強調，「環保標準理應更嚴格，不應放寬開倒車」。（圖／台中市政府提供）

記者林淑慧／台北報導

台中市議會今（27）日召開記者會指控台中電廠增加燃煤量，台電表示，中火今年實際用煤量大幅減低，預計接近1300萬噸，遠低於許可使用量，大減了300萬噸，明年更朝向減煤四成1260萬噸目標努力。

台中火力發電廠十部燃煤發電機組操作許可明年2月到期，台中市府即將審核，但中央近期函文要求中火依法「得」放寬10%燃煤許可，引發中部三縣市首長砲轟中央，國民黨副總統參選人張善政更批評政府說是用愛發電，實則是用「癌」發電，引發外界高度關注。

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台電指出，民代所謂的「增加燃煤量」，實際上法律規定許可證操作條件及數值可以有10%容許差值，但中火歷來並沒有動用到這個容許差值，且近五年實際用煤量都未超出中市府核發的許可使用量。所謂「中火增加燃煤量」根本就是假議題。地方民代惡意指控中火，完全無助於人民對兼顧穩供及減煤的期待。

台電表示，中市府103年核發許可使用量為2100萬噸，而中火實際用煤量1839萬噸，近年來一路減煤，107年實際用煤量1597萬噸，在台電透過擴大降載、環保停機及空污防制設備改善等努力下，今(108)年預計實際使用量將接近1300萬噸，數據顯示，中火不僅實際用量低於許可使用量，更顯示近五年持續減用。

台電強調，中火將遵照中市府106年核發許可證的條件，今年用煤量不會超過許可使用量1600萬噸，明年減煤四成亦會依法操作，努力透過電網調度，讓中火兼顧環保減煤，同時滿足台中市因經濟發展的電力需求。