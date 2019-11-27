中租迪和投資太陽能電廠　60億元聯貸永豐、台新主辦資金到位

▲永豐銀行主辦籌組中租迪和60億元聯貸案，正式締約。（圖／永豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

為擴大中租控股旗下子公司中租迪和投資太陽能電廠，委託永豐銀行及台新銀行共同主辦60億元聯貸案，今（27）日正式簽訂聯合授信合約。

永豐銀行表示，該案由永豐與台新銀行共同主辦，並由永豐擔任額度管理銀行，參加銀行共9家，原擬聯貸50億元，籌組過程獲金融同業踴躍參貸、超額認購達143%，最終貸款金額為60億元，顯示金融同業對中租迪和的營運與未來發展，具備高度肯定並予以支持。

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永豐銀行表示，該行近年積極發展綠色金融，累積過往承作眾多電廠的經驗，陸續開始籌組大型電廠聯貸案，例如，主辦寶島陽光20億元聯貸案、華立集團旗下國軒科技等子公司40億元聯貸案等，並持續將市場資金導入發展大規模地面型電廠及其他綠色產業，迄今合作的太陽能電廠達3,000座，裝置容量約達1座核能機組。

永豐銀表示，聯貸60億元的中租迪和成立於1977年，中租迪和表示，提供多元性的財務金融商品與服務項目，包括租賃、分期付款、國內應收帳款受讓管理、融資貸款與跨國業務等，全方位專業化經營，居台灣租賃業產業市場領先地位。

永豐銀指出，中租迪和近年配合政府政策，向原有中小型企業往來客戶、農畜牧業客戶及大型社區等，承租其屋頂以投資太陽能電廠，建構完整產業鏈，並結合金融科技與共享經濟思維，推出「全民電廠‧太陽光電」及「全民電廠二手市集」，將電廠收益與全民分享，朝『成為亞太地區卓越的財務金融公司』的企業願景邁進。