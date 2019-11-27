降價求售仍乏人問津！豆導豪宅「明日博」17戶　第4度標售續流標

▲大安區豪宅明日博，導演鈕承澤曾經砸重金購入。（圖／台灣房屋信義安和捷運特許加盟店提供）

記者吳靜君／台北報導



財政部國產署標售都更分回房地產標售，今（27）日標脫台北市萬華區的「萬喆」3戶，溢價率最高為5.26%。但是最受矚目的是，導演鈕承澤（豆導）住過位在大安區的「明日博」有17戶，因為已經第四度標售仍繼續流標，國產署官員分析，主要是因為價格較高，對於買方市場較缺乏吸引力。

國產署這次標售都更分回的房地標售戶數總共有31戶，包含新北市三重區中正南路的的「翔譽雙子星」1戶、台北市萬華區貴陽街的「全坤威峰」2戶、台北市大安區大安路的「忠泰鳳磐」1戶、台北市大安區市民大道的「明日博」有17戶、台北市內湖區內湖路二段的「碧湖君鄰」2戶、台北市萬華區東園街的「萬喆」有8戶，今日僅萬喆標脫3戶。

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根據國產署北區分署的資料顯顯示，所標脫的三戶當中，溢價率最高為5.26%，其次為3.49%、最低為0.61%。

最受矚目的案件即為大安區市民大道的「明日博」建案，但是所要標售的17戶已經流標4次、這次而這次的底價已略為調降，自原本的1.04億元至1.44億元，調降為0.94億元至1.41億元左右，但仍乏人問津。國產署官員分析，明日博之所以屢次流標主要是因為價格較為昂貴，對於買方市場而言吸引力比較低。

官員表示，12月17日預計還有一批都更案標售，包括明日博17戶再度挑戰第5度標售、永德言葉17戶以及耕曦9戶。

▼導演鈕承澤。（圖／記者孫于珊攝）