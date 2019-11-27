　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

降價求售仍乏人問津！豆導豪宅「明日博」17戶　第4度標售續流標

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼大安區豪宅明日博。（圖／台灣房屋信義安和捷運特許加盟店提供）

▲大安區豪宅明日博，導演鈕承澤曾經砸重金購入。（圖／台灣房屋信義安和捷運特許加盟店提供）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署標售都更分回房地產標售，今（27）日標脫台北市萬華區的「萬喆」3戶，溢價率最高為5.26%。但是最受矚目的是，導演鈕承澤（豆導）住過位在大安區的「明日博」有17戶，因為已經第四度標售仍繼續流標，國產署官員分析，主要是因為價格較高，對於買方市場較缺乏吸引力。

國產署這次標售都更分回的房地標售戶數總共有31戶，包含新北市三重區中正南路的的「翔譽雙子星」1戶、台北市萬華區貴陽街的「全坤威峰」2戶、台北市大安區大安路的「忠泰鳳磐」1戶、台北市大安區市民大道的「明日博」有17戶、台北市內湖區內湖路二段的「碧湖君鄰」2戶、台北市萬華區東園街的「萬喆」有8戶，今日僅萬喆標脫3戶。

請繼續往下閱讀...

根據國產署北區分署的資料顯顯示，所標脫的三戶當中，溢價率最高為5.26%，其次為3.49%、最低為0.61%。

最受矚目的案件即為大安區市民大道的「明日博」建案，但是所要標售的17戶已經流標4次、這次而這次的底價已略為調降，自原本的1.04億元至1.44億元，調降為0.94億元至1.41億元左右，但仍乏人問津。國產署官員分析，明日博之所以屢次流標主要是因為價格較為昂貴，對於買方市場而言吸引力比較低。

官員表示，12月17日預計還有一批都更案標售，包括明日博17戶再度挑戰第5度標售、永德言葉17戶以及耕曦9戶。

▼導演鈕承澤。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼鈕承澤。（圖／記者孫于珊攝）

ET快訊
王立強2016「詐騙案開庭影片」曝光！　自稱法律意識淡薄
100K給家用！妻搭上直銷嗆離婚　他「7年存款」想買房：律師
高以翔猝逝驚見恐怖巧合！　買墓地刻「這四字」竟成真
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

李佳芬賣豪宅漏稅遭罰確定　中區國稅局：非針對個人查稅

中租迪和投資太陽能電廠　60億元聯貸永豐、台新主辦資金到位

降價求售仍乏人問津！豆導豪宅「明日博」17戶　第4度標售續流標

影／目標日期基金夯！　達人：風險分散優勢多、人人都適合

第28屆台灣精品獎頒獎典禮今登場　共240家企業獲獎

MSCI公開逾2800家企業ESG評級　富邦金、元大金雙獲A級佳績

李佳芬賣豪宅漏稅遭罰確定　中區國稅局：非針對個人查稅

阿里巴巴港股蜜月行情持續！今續漲近3%　將被納入恒生綜合指數

AirPods Pro需求旺盛　外媒：蘋果要求陸廠增產一倍

台指期正價差縮小　分析師：外資放假去...盤勢偏多震盪

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

中租迪和投資太陽能電廠　60億元聯貸永豐、台新主辦資金到位

降價求售仍乏人問津！豆導豪宅「明日博」17戶　第4度標售續流標

影／目標日期基金夯！　達人：風險分散優勢多、人人都適合

第28屆台灣精品獎頒獎典禮今登場　共240家企業獲獎

MSCI公開逾2800家企業ESG評級　富邦金、元大金雙獲A級佳績

李佳芬賣豪宅漏稅遭罰確定　中區國稅局：非針對個人查稅

阿里巴巴港股蜜月行情持續！今續漲近3%　將被納入恒生綜合指數

AirPods Pro需求旺盛　外媒：蘋果要求陸廠增產一倍

台指期正價差縮小　分析師：外資放假去...盤勢偏多震盪

標金、建置成本高　徐旭東：對5G又愛又恨

蝙蝠俠「手擲汽油彈」新篇預告曝光　陸網崩潰出征：你TM的還不快刪！

失去雄風！醫曝「男性不孕」出在5問題上...苦勸：別再吃壯陽藥

李心潔《夕霧花園》拍完3個月仍有怒氣！「他做的太殘酷」

UBA／4.4秒即刻救援　朱雲豪炸彈成功

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！　高宇橋微博被灌爆「你要好好的」

男子世桌賽／林昀儒首度參賽　第7種子直接進16強

中租迪和投資太陽能電廠　60億元聯貸永豐、台新主辦資金到位

蔡正元：林佳龍家族是「共諜共犯」　與「中國創新」子公司簽合作備忘錄

鼓鼓、白安升格講師　驚訝：現在高中生沒髮禁？

麥特戴蒙《賽道狂人》全球10天破億！網友滿意度高達98％

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

財經熱門新聞

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

停卡溢繳款飆6.15億　33銀行要全退給用戶

勞保退休金請領年齡明年調高1歲　勞保局一張表看清楚

影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

影／退休金不能只靠勞保勞退　定期定額威力不容小覷

花27元買鮪魚飯糰中千萬大獎　全家千萬發票獎號出爐

獨家／總統投票日與日盛金尾牙撞期！　公司決定不辦聯合尾牙

遠見／30年黃金新機會來了？

公股銀行看好台股　一銀、華銀加碼台股

金管會開罰電支首例！街口挨罰180萬

你中獎了？　兌獎地點大改變

統一超商千萬發票獎號出爐！萬華人花43元買御飯糰、飲料中大獎

評歷任總統　葉萬安：一代不如一代

翁啟惠出任生策會長　接棒張善政

更多熱門

相關新聞

建商辦攝影大賽紀錄建物之美　高獎金吸千件作品湧入

建商辦攝影大賽紀錄建物之美　高獎金吸千件作品湧入

在台中七期重劃區蓋出13棟豪宅與豪辦建物的聯聚建設，自辦建物攝影大賽，祭出首獎20萬元、總獎金90萬元、以及高達63個獎項，鼓勵民眾踴躍投稿，創下業界有史以來，最高額獎金與最多獎項紀錄。該賽事於7月展開，為期3個月、網羅千件攝影作品，日前正式公布得獎名單，首獎由來自新北市的卜小姐拿下，銀獎、銅獎得主也分別來自台中市、新竹市，足見該賽事在全台引發熱烈響應。

李佳芬賣豪宅漏稅遭罰確定　中區國稅局：非針對個人查稅

李佳芬賣豪宅漏稅遭罰確定　中區國稅局：非針對個人查稅

張善政惡意扯蘇貞昌住院...政院痛批假訊息：對脫序的發言感到遺憾

張善政惡意扯蘇貞昌住院...政院痛批假訊息：對脫序的發言感到遺憾

林飛帆回嗆藍營：誰忽視台灣國安非常清楚

林飛帆回嗆藍營：誰忽視台灣國安非常清楚

北市百萬俱樂部豪宅賣得快　「雙周」加持社區頻傳交易

北市百萬俱樂部豪宅賣得快　「雙周」加持社區頻傳交易

關鍵字：

明日博豪宅標售

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔「休克倒花圃30分鐘」沒人發現！怒：拿命開玩笑

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面