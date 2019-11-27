建商辦攝影大賽紀錄建物之美　高獎金吸千件作品湧入

▲「相映聯聚」攝影大賽獲獎者合影。（圖／聯聚建設提供）

房產中心／綜合報導

在台中七期重劃區蓋出13棟豪宅與豪辦建物的聯聚建設，自辦建物攝影大賽，祭出首獎20萬元、總獎金90萬元、以及高達63個獎項，鼓勵民眾踴躍投稿，創下業界有史以來，最高額獎金與最多獎項紀錄。該賽事於7月展開，為期3個月、網羅千件攝影作品，日前正式公布得獎名單，首獎由來自新北市的卜小姐拿下，銀獎、銅獎得主也分別來自台中市、新竹市，足見該賽事在全台引發熱烈響應。

聯聚建設自7月至9月舉辦「相映聯聚」攝影大賽，3個月內，吸引數千件作品投稿參賽，聯聚建設總經理王于娟表示，「公司過去20多年來，掀起新古典建築的風潮，而藉由此次攝影比賽，不但希望為城市之美留下重要見證，更想讓大家欣賞到聯聚作品的細膩與堅持。」

而獲得金獎的作品「倒映」，拍攝者卜小姐來自新北市，平時就對建築攝影頗有涉獵，她在受訪時表示，「拍攝當日，我專程南下，卻烏雲密佈、雨下下停停，一直拍不出滿意的照片，直到夜幕降臨，燈火漸漸點亮，信義大廈的金色光芒，倒映在中雍大廈的玻璃帷幕，這奇妙的瞬間，因此造就這件作品。」

獲得銀獎的「新．天際線」則是來自台中市林先生的作品，他說：「在某個工作堆積如山的下午，到住家24樓頂樓吹吹風，忽然一眼就看到中雍大廈矗立眼前，獨自詮釋著台中的天際線，襯以南投美麗的山稜線和山嵐，顯得既穩重又溫柔，立刻衝回家拿相機拍下這一幕，讓剎那成為永恆。」

據統計，該攝影大賽首獎將可獲得20萬元、總獎金90萬元，也創下業界有史以來，最高額獎金與最多獎項紀錄。

▼「相映聯聚」攝影大賽金獎作品「倒映」。（圖／聯聚建設提供）