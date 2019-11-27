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MSCI公開逾2800家企業ESG評級　富邦金、元大金雙獲A級佳績

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▲▼投資，集保所。（圖／pixabay）

▲MSCI最新公開其全球基準指數（ACWI）成分企業的環境、社會與公司治理（ESG）評級，以響應投資人需求。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

MSCI公布全球基準指數（ACWI）成分企業的環境、社會與公司治理（ESG）評級，以響應各利害關係人增加ESG投資的趨勢與需求，此評比涵蓋全球23個已開發市場及26個新興市場，超過2,800家企業受評，台灣金融業表現不俗，富邦金、元大金雙雙獲得MSCI ESG評級A級殊榮。

MSCI ESG評級公布旨在透過提高透明度，提供動態數據和分析見解，協助投資者、公司及其他業界利害關係人識別與財務表現最為相關的ESG風險，並從環境保護、社會責任、公司治理三大面向出發，利用人工智能和機器學習技術，由200多人組成的專責團隊持續監測、更新公司ESG訊息。

請繼續往下閱讀...

元大金今年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股2項殊榮，其中在「綜合性金融服務」產業類別評比中，獲得全球前10強的佳績，這次再獲MSCI ESG評級A級肯定，顯現元大金控在推動E（環境）、S（社會）、G（公司治理）績效與落實CSR企業永續經營表現卓越。

在今年公布的2019道瓊永續指數評選結果中，富邦金連續3年入選最高等級「世界指數」成分股，並先後在道瓊永續指數「多元金融服務與資本市場」類別，以及「保險」類別的世界指數成分股，居台灣金控業之首，同時也達成跨組別連續4年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股的成就。

此外，富邦金已連續3年入選MSCI永續指數成分股，MSCI ESG Rating也再次評選富邦金為保險業評等A級，並連續4年入選「富時社會責任新興市場指數」成分股（FTSE4Good Emerging Index）。

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