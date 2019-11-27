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CNN、BBC均報導！高以翔「35歲錄影猝逝」　國際媒體震驚

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▲▼高以翔演藝圈好友發文。（圖／翻攝自Instagram）

▲高以翔錄影驟逝，消息震驚演藝圈。（圖／翻攝自Instagram）

記者王致凱／綜合報導

男星高以翔27日錄製節目時猝死，享年35歲，消息震驚演藝圈。高以翔是首位與LV簽約的亞洲男性模特兒，在國際擁有知名度，美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）等各國際主流媒體也都有報導這則消息。

CNN報導以「台裔加拿大演員高以翔，錄製實鏡秀節目身亡」；BBC則以「台灣出生演員高以翔，節目驟逝享年35歲」為題，皆在第一時間大篇幅報導這則消息。

CNN報導中提到，生於台灣的高以翔不僅在大中華地區演藝圈取得成功，也是首位與時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）簽約的亞洲男性模特兒，並與Lena Headey和Lily Collins共同出演2013年電影《天使聖物：骸骨之城》（The Mortal Instruments: City of Bones）。

BBC則在報導中說，高以翔自從出演2016年電視劇《遇見王瀝川》後，在大陸演藝圈知名度水漲船高。高以翔驟逝消息令粉絲及演藝圈好友難以接受，演出2019年超級英雄電影《蜘蛛人：離家日》的澳洲男星Remy Hii就在推特上悼念說，高以翔的離開，讓亞洲演藝圈「再也不會一樣」。

高以翔27日凌晨錄製大陸浙江衛視節目《追我吧》，在攝氏9度低溫中拍攝「跑步項目」時突然倒地不起。《追我吧》節目組聲明說，凌晨1時30分許意外發生後，現場醫護人員立即展開急救，並將高以翔送往最近醫院，經過近3小時的全力搶救，醫生宣佈搶救無效，初步診斷為心源性猝死。

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